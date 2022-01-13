Bir Zamanlar Çukurova, TIMS&B imzalı, ilk bölümü 13 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun yaptığı, senaryosunu Yıldız Tunç, Atilla Özel, Ayça Üzüm ve Selena Çağlayan'ın birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı aşk, dram ve aksiyon türündeki televizyon dizisi. Bir Zamanlar Çukurova bu akşam yok mu, neden yok? 13 Ocak Bir Zamanlar Çukurova olmayacak mı? Bitti mi, final mi yaptı?

BU AKŞAM BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YOK MU, NEDEN YOK?

Bir Zamanlar Çukurova geçtiğimiz hafta yılbaşı arası nedeniyle yayınlanmamıştı. Bu hafta da aynı şekilde dizi yılbaşı tatili nedeniyle yeni bölümü yayınlanmayacak. Yani 13 Ocak bugün Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü olmayacak. Yapılan açıklamaya göre Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü 20 Ocak Perşembe ekranlara gelecek.

Twitter'dan yapılan paylaşım şöyle:

"#BirZamanlarÇukurova 20 Ocak Perşembe 20.00'de yeni bölümüyle kaldığı yerden hız kesmeden devam ediyor."

Buna göre dizinin yeni bölümü haftaya ekranlara gelecektir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Hakan cezaevine giriyor

Züleyha, Şermin ve Betül'ü konakta barındırmıyor

Şermin, nişanı atan Fikret'ten açıklama ister. Şermin ve Betül'e yapılanların cezasını ödetmek isteyen Züleyha, bu kez ikisini kapının önüne koyar. Birden çok farklı bir hayatın içine düşen Şermin ve Betül, Züleyha'dan intikam almak için and içer.

Hakan, cezaevinde Mahmut'la yüzleşiyor

Polisler, savcıyla kavgaya girişen Hakan'ı gözaltına alır. Hakan, dik başlılığına devam ettikçe Abdülkadir, Hakan'ın bir planı olduğunu anlayıp korkuya kapılır. Cezaevine sevk edilen Hakan, Mahmut'la yüzleşir ve Züleyha'yı vuranın kim olduğunu sorar.

Züleyha, Hakan Gümüşoğlu'nun izinde

Züleyha Hakan Gümüşoğlu'nun kardeşinin öldüğünü haber alır almaz yollara düşer. Fikret de onu korumak için beraber gitmeyi teklif eder. Yola çıkmadan Hakan'a cenazeye katılacağını mesaj bırakan Züleyha, gerçeklere bir adım daha yaklaşır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Züleyha Yaman (Hilal Altınbilek): İstanbul'da bir terzidir.

Hakan Gümüşoğlu/Mehmet Kara (İbrahim Çelikkol): Lojistik bir firmanın sahibidir.

Fikret Fekeli/Yaman (Furkan Palalı): Adnan Yaman'ın gayrimeşru oğludur.

Lütfiye Duman (Hülya Darcan): Fikret'in teyzesidir.

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