Bir Zamanlar Çukurova Abdülkadir kimdir? Erkan Bektaş kim, kaç yaşında, nereli? Bir Zamanlar Çukurova Abdülkadir gerçek adı ne?
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İlk bölümü 13 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun yaptığı Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Türk yapımı aşk, dram, aksiyon ve tarihi türdeki televizyon dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova Abdülkadir kimdir? Bir Zamanlar Çukurova Abdülkadir gerçek adı nedir?
Bir Zamanlar Çukurova Abdülkadir kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Abdülkadir'in kim olduğu ilgi uyandırdı. Abdülkadir karakteri Betül'ün yeni ortaklarından birisidir. Betül ile alım satım işini halletmeye çalışır. Bir Zamanlar Çukurova Abdülkadir gerçek adı ne? Erkan Bektaş kim, kaç yaşında, nereli?
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölüm özetinde şu bilgiler yer aldı: Abdülkadir ve Betül'ün ortaklığı sonuç vermeye başlar. Betül, arazi satışını gerçekleştirmeyi başarıp Abdülkadir'e kendini kanıtlarken, Yamanlar Holding bir krizin eşiğine gelir. Abdülkadir karakterini Erkan Bektaş canlandırmakta.
Erkan Bektaş, 11 Mart 1972 tarihinde Ankara'da doğdu. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Erkan Bektaş, ilk ve orta öğretimini Ankara'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Oyunculuk bölümünden mezun oldu. Çalıştığı tiyatrolar arasında Ercan Yazgan - Bülent Kayabaş Tiyatrosu, Tiyatro Tempo, Oyun Atölyesi, Stüdyo Oyuncuları, Tiyatro Oyunevi, Tiyatro Seyirlik gibi tiyatrolar vardır. Ayrıca dizi filmlerde oynamış, seslendirme yönetmenliği ve sanatçılığı yapmıştır. Muhteşem Yüzyıl dizisinin 30.bölümünde Kalender Çelebi yi oynamış ve kendi sesinden Pirlere Niyaz Ederiz Deyişini seslendirmiştir. 2010 yılında kendi tiyatrosu Tiyatro Baykuş'u kurmuştur.
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