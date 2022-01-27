Bir Zamanlar Çukurova Abdülkadir kimdir? Erkan Bektaş kim, kaç yaşında, nereli? Bir Zamanlar Çukurova Abdülkadir gerçek adı ne?

Bir Zamanlar Çukurova Abdülkadir kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Abdülkadir'in kim olduğu ilgi uyandırdı. Abdülkadir karakteri Betül'ün yeni ortaklarından birisidir. Betül ile alım satım işini halletmeye çalışır. Bir Zamanlar Çukurova Abdülkadir gerçek adı ne? Erkan Bektaş kim, kaç yaşında, nereli?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ABDÜLKADİR KİM?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölüm özetinde şu bilgiler yer aldı: Abdülkadir ve Betül'ün ortaklığı sonuç vermeye başlar. Betül, arazi satışını gerçekleştirmeyi başarıp Abdülkadir'e kendini kanıtlarken, Yamanlar Holding bir krizin eşiğine gelir. Abdülkadir karakterini Erkan Bektaş canlandırmakta.

ERKAN BEKTAŞ KİMDİR?

Erkan Bektaş, 11 Mart 1972 tarihinde Ankara'da doğdu. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Erkan Bektaş, ilk ve orta öğretimini Ankara'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Oyunculuk bölümünden mezun oldu. Çalıştığı tiyatrolar arasında Ercan Yazgan - Bülent Kayabaş Tiyatrosu, Tiyatro Tempo, Oyun Atölyesi, Stüdyo Oyuncuları, Tiyatro Oyunevi, Tiyatro Seyirlik gibi tiyatrolar vardır. Ayrıca dizi filmlerde oynamış, seslendirme yönetmenliği ve sanatçılığı yapmıştır. Muhteşem Yüzyıl dizisinin 30.bölümünde Kalender Çelebi yi oynamış ve kendi sesinden Pirlere Niyaz Ederiz Deyişini seslendirmiştir. 2010 yılında kendi tiyatrosu Tiyatro Baykuş'u kurmuştur.

ERKAN BAKTAŞ DİZİLERİ

Akıncı - 2021 - Kemal müdür

Gülperi - 2018-2019 Eyüp

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2015-2019 Ateş

Serçe Sarayı -(2015) Mahir

Sağ Salim 2: Sil Baştan 2014 - Sacit

Benim İçin Üzülme - 2013 - Mustafa (orhanın babası)

Umutsuz Ev Kadınları - 2013 - Yavuz

Yırtık Uçurtma, Hava Nasıl Oralarda, - 2013 - Video klip oyuncusu

Leyla İle Mecnun - 27. Bölüm - 2011 - Uzay Gemisi Kaptanı

Geriye Kalan - 2011 - Cezmi

Aşk ve Ceza - 2010 - Yavuz Moran

Bahar Dalları - 2009 - Serdar

Kül ve Ateş - 2009 - Cemal

Başka Semtin Çocukları - 2008 - Haydar

Bir Varmış Bir Yokmuş - 2008 - Sabri

Karayılan - 2007 - Şahin Bey

Fay Grim

Esir Kalpler - 2006

Nizam

Ihlamurlar Altında Salih 2005-2007

Acı Kin

Büyük Umutlar

Bedel

Bornova Bornova

Haberler.com - Gündem