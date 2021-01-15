Bir Zamanlar Çukurova 80. Bölüm Fragmanı
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Bir Zamanlar Çukurova 80. Bölüm Fragmanı

15.01.2021 13:43 | Son Güncelleme: 15.01.2021 13:48

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı "Bir Zamanlar Çukurova" atv'de.

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı "Bir Zamanlar Çukurova" atv'de...

Yapım : Tims&B Productions

Yönetmen : Murat Saraçoğlu Senaryo : Yıldız Tunç, Su Ersöz, Derem Çıray

Oyuncular: Murat Ünalmış, Nazan Kesal, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Furkan Palalı, Esra Dermancıoğlu, Bülent Polat, Melike İpek Yalova, Alayça Öztürk, Sibel Taşçıoğlu, Turgay Aydın, Selin Yeninci, Selin Genç, Mehmet Polat, Serpil Tamur, Aras Şenol, Polen Emre, Şirin Öten

Bir Zamanlar Çukurova YouTube Kanalına Abone Olmak İçin; https://goo.gl/iKjKpL

atv Resmi YouTube Kanalına Abone Olmak İçin; https://goo.gl/dmrDLN

Bir Zamanlar Çukurova 80. Bölüm Fragmanı

Kaynak: DailyMotion.com

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