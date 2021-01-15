Bir Zamanlar Çukurova 80. Bölüm Fragmanı
Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı "Bir Zamanlar Çukurova" atv'de.
Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı "Bir Zamanlar Çukurova" atv'de...
Yapım : Tims&B Productions
Yönetmen : Murat Saraçoğlu Senaryo : Yıldız Tunç, Su Ersöz, Derem Çıray
Oyuncular: Murat Ünalmış, Nazan Kesal, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Furkan Palalı, Esra Dermancıoğlu, Bülent Polat, Melike İpek Yalova, Alayça Öztürk, Sibel Taşçıoğlu, Turgay Aydın, Selin Yeninci, Selin Genç, Mehmet Polat, Serpil Tamur, Aras Şenol, Polen Emre, Şirin Öten
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Kaynak: DailyMotion.com