Bir Zaman Çukurova yeni bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları kimler? Bir Zamanlar Çukurova hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi Bir Zaman Çukurova yeni bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları kimler? Bir Zamanlar Çukurova hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 13 Eylül 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu Yıldız Tunç, Su Ersöz ve Derem Çıray'ın birlikte kaleme aldıkları Bir Zaman Çukurova yeni bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları kimler? Bir Zamanlar Çukurova hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Dönem dizisi olarak ATV ekranlarında sevenleriyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar karakterini canlandıran Vahide Perçin kadrodan ayrıldı. Kaldığı yerden devam eden dizinin yeni bölümü ise her Perşembe günü saat 20.00'de ATV ekranlarında olacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM ÖZETİ!

MÜJGAN'IN HAMİLELİK HABERİ ZÜLEYHA'YI YIKACAK MI?

'Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde Züleyha, eczanedeki karşılaşmalarında Müjgan'ın hamilelik haberini öğrenip, üzgün bir halde konağa döner. Ne Saniye ne Sevda derdinin ne olduğunu öğrenemez. Yaşadığı üzüntü, Züleyha'yı bambaşka bir bakış açısına ve yeni kararlara götürecektir.

BEHİCE'NİN FENDİNİ ŞERMİN Mİ YENİYOR?

Hastaneden taburcu olan Behice, mağduriyetini resmileştirmek istercesine yeni bir oyun kurar. Züleyha tarafından hedef gösterildiğini herkese ilan edecektir. Ancak attığı adımlar Çukurova'nın bir diğer "kurnaz" kadını Şermin'i kuşkulandırır. Neredeyse yaptığı planın tamamını çözerek, Demir'e gider. Şermin bu sayede hem kendisini küçümseyen Behice'yi alt etmeyi hem de yeniden "Yaman" olarak kabul görmeyi istiyordur.

SEVDA KONAĞA YERLEŞTİKÇE SANİYE'NİN HAYATI ZORLAŞIYOR

Demir de Züleyha da gitmesini istemeyince iyice konağa yerleşen Sevda, evin hanımlığına da alışmaya başlayacaktır. Bu durum, Saniye için tahammül edilemez bir hale gelecektir. Gaffur hem Behice'nin tehditlerinden hem de Saniye'nin tavırlarından kovulacakları korkusu yaşarken yine yanlış adımlar atacaktır. Gaffur'un korkularına daha da çok sinirlenen Saniye ise, Hanım'ın yerine birini kabul etmektense kovulmayı göze alacaktır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA İZLE!