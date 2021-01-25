Bir haftada 6 kilo verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bir haftada 6 kilo verdi

25.01.2021 23:46 | Son Güncelleme: 25.01.2021 23:50
Bir haftada 6 kilo verdi

Ebru Destan, Smash ve Hypoxi yöntemiyle tam bir hafta 6 kilo verdi

Oyuncu ve manken Ebru Destan, karantinada aldığı kilolarından kurtulmak için kolay bir yönteme başvurdu. Uzun bir zamandan beri ekranlarda uzak kalan Destan, yeni projesi için fazla kilolarından kurtuldu. Oyuncu, yakın arkadaşı olan Sonay Ölçücüler'in sahibi olduğu Etiler'de gittiği Trendlife Sağlık Merkezi'nde Smash ve Hypoxi yöntemiyle tam bir hafta 6 kilo verdi. Destan, kısa sürede dönüştüğü fit halini sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Mustafa Şentop Süleyman Soylu Abdülhamit Gül
Magazin Cemal Hünal Acun Ilıcalı Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Ersun Yanal Gökhan Gönül Ferdi Kadıoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Nijerya Mesut Özil Başakşehir Kahramanmaraş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bir haftada 6 kilo verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 23:50:33. #1.14#
title