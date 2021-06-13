Bir gencin gözaltında hayatını kaybetmesi protestoları devam ediyor

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Göstericilerin polise havai fişek atması Polisin göstericilere biber gazlarıyla müdahale etmesi Göstericilerin ateş yakarak yol kapatması TUNUS - Tunus'ta bir gencin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesiyle başlayan gösteriler devam ediyor.