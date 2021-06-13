Bir gencin gözaltında hayatını kaybetmesi protestoları devam ediyor
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Göstericilerin polise havai fişek atması Polisin göstericilere biber gazlarıyla müdahale etmesi Göstericilerin ateş yakarak yol kapatması TUNUS - Tunus'ta bir gencin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesiyle başlayan gösteriler devam ediyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Göstericilerin polise havai fişek atması
Polisin göstericilere biber gazlarıyla müdahale etmesi
Göstericilerin ateş yakarak yol kapatması TUNUS - Tunus'ta bir gencin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesiyle başlayan gösteriler devam ediyor. Başkent Tunus'taki Sidi Hüseyin semtinde toplanan bir grup, gösteri düzenledi. Semtteki yolları kapatan göstericilere güvenlik güçleri müdahale etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arbi Mahjoubi