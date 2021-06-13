Bir gencin gözaltında hayatını kaybetmesi protestoları devam ediyor
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Bir gencin gözaltında hayatını kaybetmesi protestoları devam ediyor

Anadolu Ajansı / Arbi Mahjoubi - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Göstericilerin polise havai fişek atması Polisin göstericilere biber gazlarıyla müdahale etmesi Göstericilerin ateş yakarak yol kapatması TUNUS - Tunus'ta bir gencin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesiyle başlayan gösteriler devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Göstericilerin polise havai fişek atması

Polisin göstericilere biber gazlarıyla müdahale etmesi

Göstericilerin ateş yakarak yol kapatması TUNUS - Tunus'ta bir gencin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesiyle başlayan gösteriler devam ediyor. Başkent Tunus'taki Sidi Hüseyin semtinde toplanan bir grup, gösteri düzenledi. Semtteki yolları kapatan göstericilere güvenlik güçleri müdahale etti.

Bir gencin gözaltında hayatını kaybetmesi protestoları devam ediyor
Bir gencin gözaltında hayatını kaybetmesi protestoları devam ediyor
Bir gencin gözaltında hayatını kaybetmesi protestoları devam ediyor
Bir gencin gözaltında hayatını kaybetmesi protestoları devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arbi Mahjoubi

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