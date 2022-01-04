Bir gazetecinin ortaya çıkardığı sahtekarlık: Theranos

2003 yılında bir damla kanla 200'den fazla hastalığı teşhis eden cihaz geliştirdiğini iddia ederek toplamda yaklaşık 900 milyon dolarlık yatırım alan ve tarihin en büyük sahtekarlıklarından birine imza atan Elizabeth Holmes, yargılandığı 11 suçun 4'ünden suçlu bulundu.

Wall Street Journal'da Pulitzer ödüllü gazeteci John Carreyrou tarafından 2015 yılında keşfedilen teknolojinin sorgulandığı makalenin yayınlanmasından sonra vaat ettiği teknolojiye hiç sahip olmadığı ortaya çıkan Holmes'ün cezası gelecek günlerde kesinleşecek.

Gazeteci Carreyrou, skandalın detaylarını yazdığı 'Kötü Kan: Silikon Vadisi Girişiminde Sırlar ve Yalanlar' kitabında; Elizabeth Holmes'ün Apple'ın kurucusu Steve Jobs'tan ilham aldığı ve kendini Jobs'un bir kadın versiyonu gibi görmeye başladığını vurguladı. Holmes, sıklıkla Jobs gibi siyah boğazlı kazak giyerek basında yer almış ve ABD basını tarafından Jobs'u taklit ettiği ileri sürülmüştü.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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