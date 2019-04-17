Bir Devir Kapandı! Angelina Jolie Soyadını Değiştirdi

Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin velayet ve mal paylaşımı sebebiyle 2016'dan beri süren boşanma davasında ikili için yolun sonu göründü. Brad Pitt ile boşanma aşamasında olan Angelina Jolie, resmi olarak Pitt soyadını bıraktı.

RESMİ OLARAK SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

Angelina Jolie ile Brad Pitt 2016'dan beri boşanma aşamasındaydı. Angelina Jolie resmi olarak bekar kalmasının ardından soyadını değiştirdi. Artık tüm resmi işlemlerde Jolie soyadını kullanacak.

ÇOCUKLAR SOYADI KULLANMAYA DEVAM EDİYOR

Çift, çocuklarına Jolie-Pitt soyadını vermişti. Çocuklar bu soyadı kullanmaya devam edecek.

ÇOCUKLARI İLE BİRLİKTE YAŞIYOR

Angelina Jolie, boşanmadan sonra Los Angeles'da satın aldığı evinde 17 yaşındaki Maddox, 14 yaşındaki Pax 13 yaşındaki Zahara, 12 yaşındaki Shiloh ve 10 yaşındaki ikizleri Vivienne ve Knox ile birlikte yaşıyor.