Bir binanın 6'ıncı katına çıkan genç kız, aşağıya atladı

21.09.2019 20:02

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir binanın 6. katına çıkan genç kız, kendini pencereden boşluğa bıraktı. Ağır yaralanan kızın düşme anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, Viranşehir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Vatan Caddesi üzerinde yaşandı. Bir binanın 6'ncı katına çıkan 20 yaşlarındaki Çiğdem Kurtak, "Hayır, atlama" diye kendisini ikna etmeye çalışan vatandaşları dinlemeyerek; kendisini pencereden boşluğa bıraktı.

Ağır yaralanan Kurtak, 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kurtak'ın düşme anı, alanda bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaybedildi.

Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.