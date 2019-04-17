Bir Annenin En Büyük Dramı! 3 Günlük Bebeği Kollarında Can Verdi
Bursa'da talihsiz kadın, 3 gün önce doğan bebeğini emzirdiği sırada uyuyakaldı. Uyandığında bebeğinin hareketsiz yattığını ve nefes almadığını fark eden anne, sinir krizi geçirdi.
Bursa'da 3 günlük bebeğini emziren anne uyuyakalınca bebeğinin ölmesine sebep oldu. Bebeğinin öldüğünü fark eden anne sinir krizleri geçirirken polis konuyla ilgili soruşturma başlattı.
Olay merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi'nde meydana geldi. 3 gün önce doğan bebeğini emzirmek isteyen anne Rabia H. (22) bir anda uyuyakaldı. Uyandığında bebeğinin hareketsiz yattığını ve nefes almadığını fark eden anne Rabia H. kocasını uyandırdı. Bebeğin öldüğünü gören baba Şadi H. (32) hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeğin öldüğünü tespit ederek polise bilgi verdi. Söz konusu adrese intikal eden polis ekipleri anne Rabia H. ile baba Şadi H.'nin ifadelerine başvurdu.
DAKİKALARCA GÖZYAŞI GÖKTÜ
Anne Rabia H. olay yerinde polise verdiği ifadesinde bebeği emzirirken uyuyakaldığını ve uyurken bebeğine fark etmeden baskı yapmış olabileceğini söylediği öğrenildi. Bebeğinin cansız bedeninin başından ayrılmayan anne bilinçli bir şekilde yapmadığını belirterek, dakikalarca gözyaşı döktü.
EKİPLER İNCELEMELERİNE DEVAM EDİYOR
Bebeğin kendisini emziren annesinin uyuya kalarak yaptığı fiziki baskı yüzünden boğularak öldüğü ihtimali üzerinde duran ekipler, konuyla ilgili incelemelerine devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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ALLAH SABIR VERSİN. ÇOK ACIKLI BİR DURUM. ALLAH KİMSEYE BÖYLE BİR ACI YAŞATMASIN.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Ayni durumu benim annemde yasamisti ablam rahmetli olmustu bir anda o aklima geldi rabbim sabir versin cok zor....Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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garibanlık cahilllik bilinçsizlik beni çok üüzüyoCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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çocuk bakmayı ve yaşamayı unutmuş nesil, büyükleri neredeCevap Yaz Yayından Kaldır
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yenı doğum yapmıs bırının yanında bırısının durması gerekıyordu yardım ıcın.Cevap Yaz 17 Yayından Kaldır