Binlerce kişi Saraçhane'de İmamoğlu'nu bekliyor
Mazbatasını alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB binasına doğru harekete geçti. Saraçhane'de yoğun bir kalabalık İmamoğlu'nu bekliyor.
Ekrem İmamoğlu için Saraçhane'de düzenlenecek devir teslim töreni öncesi toplanan kalabalık kutlamalara başladı. Devir teslim töreni saat 18.30'da başlayacak.
İmamoğlu, görevi İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya'dan, İBB'nin Saraçhane'deki binasında gerçekleştirilecek devir teslim töreniyle devralacak.
SARAÇHANE'DE YOĞUN KALABALIK
İmamoğlu daha sonra Saraçhane'deki belediye binası önünde kendisini bekleyen vatandaşlarla bir araya gelecek.
Bu arada devir teslim töreni nedeniyle saat 15:30 itibariyle Saraçhane-Vezneciler yönü, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
Bölgede yoğun trafik yaşanıyor.
Uçak krizini fırsata çeviren kadın girişimci, yetiştirdiği şeker otunun kilosunu 100 dolardan ihraç ediyor
Çok konuşulacak 23 Haziran iddiası: AK Parti İstanbul seçimi için getirdiği seçmenleri geri götürmedi
Son Dakika Haberleri