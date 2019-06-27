Binlerce kişi Saraçhane'de İmamoğlu'nu bekliyor

Ekrem İmamoğlu için Saraçhane'de düzenlenecek devir teslim töreni öncesi toplanan kalabalık kutlamalara başladı. Devir teslim töreni saat 18.30'da başlayacak.

İmamoğlu, görevi İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya'dan, İBB'nin Saraçhane'deki binasında gerçekleştirilecek devir teslim töreniyle devralacak.

SARAÇHANE'DE YOĞUN KALABALIK

İmamoğlu daha sonra Saraçhane'deki belediye binası önünde kendisini bekleyen vatandaşlarla bir araya gelecek.

Bu arada devir teslim töreni nedeniyle saat 15:30 itibariyle Saraçhane-Vezneciler yönü, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Bölgede yoğun trafik yaşanıyor.