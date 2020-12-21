Bingür Sönmez kimdir, kaç yaşında? Prof. Dr. Bingür Sönmez ne doktoru?

Prof. Dr. Bingür Sönmez yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Başarılarıyla da adından söz ettiren Bingür Sönmez hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Bingür Sönmez kimdir, kaç yaşında? Prof. Dr. Bingür Sönmez ne doktoru?

Prof. Dr. Bingür Sönmez, yaptığı açıklamalar ve uyarılarla gündeme geliyor. Türkiye ve dünyanın sayılı kalp cerrahlarından Prof. Dr. Bingür Sönmez, ismin Bingür Sönmez, özel bir hastanenin kalp ve damar cerrahisi bölüm başkanıdır. İşte, Prof. Dr. Bingür Sönmez'in hayatı ve kariyerine dair bilgiler…

PROF. DR. BİNGÜR SÖNMEZ KİMDİR?

Prof. Dr. Bingür Sönmez ,1952 yılında Sarıkamış'ta dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimimi tamamladıktan sonra Pendik Lisesi'ni 1969 yılında bitirerek İstanbul Tıp Fakültesi'ne girdi.1976 yılında Tıp Doktoru olarak mezun olduktan sonra, burslu olarak İngiltere'de 1 yıl yabancı dil eğitimi gördü. İstanbul Tıp Fakültesi'nde 1977-1984 yılları arasındaki uzmanlık eğitimininin içinde 1984 yılında Londra St. Thomas Hastanesi'nde kalp cerrahisi asistanı ve Rayne Enstitüsü'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Aynı hastanede 1987-1990 yılları arasında tekrar 3 yıl çalışarak koroner cerrahisi eğitimi aldı.

1988 yılında doçent, 1997 yılında profesör oldu.

1990 yılı sonunda kesin dönüş yaparak İstanbul Üniversitesi Kardioloji Enstitüsü'nde göreve başladı ve 1995 yılına kadar aynı zamanda Florence Nightingale Hastanesi'nde çalıştı. Daha sonra, Florence Nightingale Hastanesi'nde Kalp Cerrahisi Bölüm Başkanı, aynı zamanda Kadir Has üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Cerrahi Bölümleri Başkanı olarak çalıştı.

2001 yılından beri özel bir hastanenin Kalp Cerrahisi Bölüm Başkanı olarak çalışmaktadır.

Yurt içi ve dışında yüzden fazla yayını, 5 kitapta yazdığı 8 bölüm var. Radial Arter Greft Hazırlanması, Kalp Yogası ve Ateşe Dönen Dünya: Sarıkamış isimli kitapları var. Birçok tıbbi derginin editor listesinde görevli olup Sarıkamış ile ilgili sinema, belgesel, kitap gibi tüm çalışmalara katkıda bulunuyor ve bilimsel danışmanlığını yapıyor. Ülkem Ateş Çemberi İçinde İken Sarıkamış, Nargin, Kafkas Cephesi, Aşıkların dilinden Sarıkamış, Sarıkamış'tan Çanakkale'ye isimli kitapları yayına hazırlamıştır.

Yurt içi ve yurt dışında bulunan 24 derneğin üyesi olan Prof. Dr. Bingür Sönmez, evli, iki çocuk babasıdır.