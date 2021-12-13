Bingöl'de 20 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bingöl'de 20 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi

Bingöl'de 20 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bingöl'de jandarma tarafından icra edilen Eren Kış-6 operasyonu kapsamında 20 kilogram amonyum nitrat, 4 adet mutfak tüpü, 10 pil şarj cihazı, 4 adet şarjlı pil, 200 metre uzunluğunda kablo ve muhtelif malzeme ele geçirildi.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de jandarma tarafından icra edilen Eren Kış-6 operasyonu kapsamında 20 kilogram amonyum nitrat, 4 adet mutfak tüpü, 10 pil şarj cihazı, 4 adet şarjlı pil, 200 metre uzunluğunda kablo ve muhtelif malzeme ele geçirildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde Genç ilçesi kırsalında Eren Kış-6 operasyonu kapsamında icra edilen operasyon sonucunda yapılan arazi aramasında toprağa gömülü vaziyette 20 kilogram amonyum nitrat, 4 adet mutfak tüpü, 10 pil şarj cihazı, 4 adet şarjlı pil, 200 metre uzunluğunda kablo ve muhtelif malzemenin ele geçirildiği belirtildi. Operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan malzemelerin imha edilerek kullanılamaz hale getirildiği kaydedildi. - BİNGÖL

Bingöl'de 20 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi

Bingöl'de 20 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi

Film sahnelerinde bile görülmemiş hırsızlık

Film sahnelerinde bile görülmemiş hırsızlık

 Kayıp okul müdürünün cansız bedeni, görev yaptığı okulun merdivenlerinde bilekleri kesilmiş halde bulundu

Kayıp okul müdürünün cansız bedeni, görev yaptığı okulun merdivenlerinde bilekleri kesilmiş halde bulundu

 10 yıllık eşini çocuklarının gözleri önünde pompalı tüfekle öldürdü

10 yıllık eşini çocuklarının gözleri önünde pompalı tüfekle öldürdü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title