Binanın saçağından düşen taş parçası genç kadını hastanelik etti

18.08.2019 22:20

İstanbul, Şişli'de kaldırımda yürüyen vatandaşların başına, binanın saçağından kopan kartonpiyer taş parçaları yağdı. Genç bir kadın, taşın bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, acılar içerisinde yerde kıvranan kadının yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

GENÇ KADIN NEYE UĞRADIĞINA ŞAŞIRDI

Olay, saat 13.00 sıralarında Şişli Şehit Ertuğrul Kabataş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 7 katlı bir binanın saçağındaki kartonpiyer taş parçaları henüz bilinmeyen bir nedenle koptu. Saçaktan düşen parçalar o esnada kaldırımda yürüyen vatandaşların üstüne düştü. Düşen taş parçalarıyla vatandaşlar yaralanmaktan son anda kurtulurken kaldırımda yürüyen Sibel Çopur (35) ise parçalardan birinin bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Neye uğradığına şaşıran kadın bir anda yere düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, acılar içerisinde yerde kıvranan kadının yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı.

OTOMOBİLLER ZARAR GÖRDÜ

Düşen taş parçalarının isabet ettiği park halindeki bir otomobil ise zarar gördü. Olay anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Otomobili zarar gören Recep Çakır, "Yukarıdan parçalar düştü. Araçlar mahvoldu, 2 tane yaralı var. Biri hafifti kendisi gitti, diğerini ambulans götürdü. Araç benim, tavan çöktü. Tadilat var diyorlar ama usta göremedik." dedi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.