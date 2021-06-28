Binance kapanıyor mu? 2021 Binance hangi ülkede faaliyetlerini durduracak? Binance Türkiye'de kapanır mı, kapanacak mı?

Binance kapanıyor mu? Binance Türkiye'de kapanacak mı? Binance neden kapanıyor? Binance güvenilir mi, kapanır mı? Binance hangi ülkede kapanacak? Yapılan açıklamaya göre Binance, İngiltere'deki faaliyetlerini durduracak. Bunun üzerinde vatandaşlar Binance Türkiye'de de kapanır mı merak etti. Detaylar haberimizde...

Dünyanın önemli kripto para borsaları arasında yer alan ve Türkiye'de de faaliyet gösteren Binance, FCA'nın talebi üzerine İngiltere'deki faaliyetlerini durduracak. Şirket, 30 Haziran'a kadar kullanıcıların paralarını almalarını istedi. Peki, Binance kapanacak mı? Binance kapanır mı?

2021 BİNANCE KAPANIYOR MU?

Binance, FCA'nın talebi üzerine İngiltere'deki faaliyetlerini durduracak . Şirket, 30 Haziran'a kadar kullanıcıların paralarını almalarını istedi. Binance, Türkiye'de de faaliyet göstermektedir.

Son dönemlerin dalgalı alanları arasında yer alan kripto para borsasında yine hareketli saatler yaşanıyor. Dünyanın önemli kripto para borsalarından biri olan ve Türkiye'de de faaliyet yürüten Binance'nin İngiltere operasyonlarıyla ilgili kritik gelişmeler meydana geldi.

Türkiye'de Binance faaliyetleri durdurma kararı bulunmamaktadır. Ülkemizden Binance sitesine erişimler aktiftir.

FCA'NIN TALEBİ ÜZERİNE MECBUR KALINDI

Binance FCA'nın isteği üzerine İngiltere'deki operasyonlarını sonlandırıyor. Binance tarafından yapılan açıklamada, şirket kullanıcılarına 30 Haziran Çarşamba gününe kadar süre tanıdı. Bu süre içerisinde Binance, kullanıcılarından paralarını almalarını istedi.

FAALİYETLERİNE DEVAM EDEMEYECEK

Binance şirketi, geçen Haziran döneminde ülkede regüle bir kurumun satın alındığını açıklamıştı. Buna göre, kuruluşun önden yazılı izin almadan İngiltere içerisinde faaliyetlerine devam etmesinin yasak olacağı bildirildi.

30 HAZİRAN ÇARŞAMBA'YA KADAR SÜRE VERİLDİ

Kuruluşa 30 Haziran Çarşamba akşam saatlerine kadar tüm tanıtım ve finansal amaçlı promosyonları kaldırması için süre verildi. Binance şirketi ise ek olarak hem internet sitesinden hem de sosyal medya hesaplarından artık İngiltere içerisinde faaliyette bulunamayacağını açıklayacak.

FCA NEDİR, NE DEMEK?

FCA, İngilizce Free Carrier teriminin kısaltılmış şeklidir. Uluslararası ticarette, satıcının ülkesinde teslim yeri belirterek taşımacıya teslim anlamına gelmektedir. Bu tür ticarette ihracat formaliteleri ve belirlenen yere kadar olan yurt içi nakliye masrafları satıcıya aittir.