Binali Yıldırım yarışacağı İstanbul seçimlerinin tarihini unuttu

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, rakibi ve Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı seçimin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptalinin ardından 23 Haziran'da tekrarlanacak seçimin ne zaman gerçekleşeceğini unuttu.

Ramazan Bayramı'nın 2. gününde eşi Semiha Yıldırım ile Sivas'a gelen Yıldırım'ın ilk durağı Sivas Belediyesi oldu. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştiren Yıldırım, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bu sırada "Değerli hemşehrilerim, tekrar soruyorum15 Haziran İstanbul seçimlerinde…" diyen Yıldırım'ı arkasında bulunan AK Parti kurmayları "23 Haziran" diye düzeltti.

Kitleden de "Olur olur" diye seslendiğini gören Yıldırım, "Olur, yanlış olur, düzeltmesi kolay. Ben 15 diyorum siz erkenden gidin diye. Ne olur ne olmaz son güne kalmasın" şeklinde gülerek yanıt verdi.