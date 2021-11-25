Binali Yıldırım: Türk Devletleri Teşkilatı'na üye olan devlet sayısı artacak (3)

'ÜLKEMİZİN DENİZCİ DEVLET OLMASI İÇİN CİDDİ KATKILARI VAR'

Denizcilik sektörünün duayen isimlerinden, Kaptan Altay Altuğ'un cenazesine katılan Binali Yıldırım, Doğançay Mezarlığı'na giderek tabuta omuz verdi. Yıldırım, Altuğ'un mezarına kürekle toprak atıp dua etti. Yıldırım, "Denizcilerin babası, büyüğümüzü hakkın rahmetine uğurladık. Rabbim mekanını cennet eylesin. Kaptan Altay Altuğ, sadece denizcilerin babası olarak kalmadı. Hayır işleriyle de özellikle eğitime destek verdi. Gençler yetiştirdi. Buradaki kalabalık nasıl bir insan olduğunu gösteriyor. Ülkemizin denizci ülke, denizci devlet olması için ciddi katkıları var. Oğulları da kaldığı yerden devam ederek, gerekli gayreti gösterecek. Onu yakından tanımış bir evladı ve dostu olarak cenazeye katılanlara şükranlarımızı sunuyoruz. Allah, rahmet eylesin" dedi.Kadir ÖZEN/İZMİR, DHA)