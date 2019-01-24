Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı'ndan İstifa Edecek

Seçim çalışmalarına devam eden AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın aday listeleri teslim edildikten sonra TBMM Başkanlığı'ndan istifa edeceği öğrenildi.

BÜYÜK TARTIŞMA YARATMIŞTI

Türkiye 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere kilitlendi. AK Parti ve CHP, bu seçimde İstanbul'u almak için deyim yerindeyse varını yoğunu ortaya koyuyor. Bir tarafta Binali Yıldırım, diğer tarafta Ekrem İmamoğlu. Bu iki isim de İstanbul'da ipi göğüslemek istiyor. Kıran kırana geçmesi beklenen seçim yarışında Yıldırım'ın TBMM Başkanlığı'ndan istifa etmemesi tartışmaları da beraberinde getirmişti.

ERDOĞAN'I İKNA ETTİ, İSTİFASINI SUNACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Yıldırım'ın istifasına gerek olmadığını belirtmişti. Ancak kamuoyunda rahatsızlık yaratan konuyla ilgili Yıldırım'ın, Erdoğan'ı ikna ettiği ve aday listeleri teslim edildikten sonra TBMM Başkanlığı'ndan istifa edeceği öğrenildi.

SİNYALİ VERMİŞTİ

Öte yanda Yıldırım, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada "ALS ve sebebi bilinmeyen hastalıklar için mecliste komisyon oluşturacağım. Meclis başkanlığı görevimdeki son işim belki de bu olacak" diyerek istifa edeceğinin sinyalini vermişti.