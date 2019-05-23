Binali Yıldırım, Tartışma Yaratan İftar Yemeğiyle İlgili Konuştu: Masada 4 Kişilik Yer Vardı

İstanbul Avcılar'da bir ailenin evine iftara giden AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın yemek masası ve sandalyeler olmasına rağmen yer sofrasında oturması tartışma yaratmıştı. Fotoğrafa dair açıklama yapan Yıldırım, "Yer sofrasının yarısını görüyorsunuz. O masaya 4 kişiden fazla oturamıyor" dedi.

Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğündeki Türkiye'nin Nabzı programına katılan Binali Yıldırım, çok konuşulan iftar fotoğrafıyla ilgi açıklama yaptı. Yıldırım, konuya ilişkin şunları söyledi:

"BENİM ONLARA 'KALDIRIN BUNU' DEMEMİ BEKLİYORLAR"

Yer sofrasının yarısını görüyorsunuz. O masaya 4 kişiden fazla oturamıyor. Gaziantep'ten gelmişler. Salon dediğiniz yer iki kanape var, arada da bu boşluk var. Biz gittik, iftara iki dakika var. İçeri girdik bu yer sofrasını bu halde bulduk, oturduk. Benim şimdi onlara 'ya kaldırın bunu, ben yerde yemem yemek' dememi mi bekliyordular. Ben köye gittiğimde yer sofrasında yerdim, bu ayıp bir şey mi? O insanlar bizi evine davet etmiş. Ben iftara 2 dakika kalarak gitmişim, o sofrayı hazır bulmuşum. Adresi aldık ona göre gittik. Geleceğimiz biliniyor, hazırlıkları kendisi yapmış. Bizde bir tarif var, misafir ev sahibinin kuzusudur. Yerde ikram ederse yerde, masada ikram ederse masada yersin. Kurgu falan değil. Bu kocaman yalandır, bu insanlara hakarettir. Bunları hor görmek, aşağılamaktır. Ben bunu yapanları kınıyorum.

NE OLMUŞTU?

Binali Yıldırım ve İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın misafir olduğu Çakır ailesiyle masa ve sandalye varken yer sofrasında iftar yapması tepki çekmişti. Şenocak, fotoğrafı "İftarımızı Avcılar'da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Binali Yıldırım'la Çakır ailesinin gönül sofrasında yaptık. Güleryüzlü ve samimi ev sahipliği için kendilerine teşekkür ederim" notuyla paylaşmıştı.