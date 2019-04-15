Binali Yıldırım, "Seçim Yenilenirse Tekrar Aday Olacak mısınız" Sorusuna Yanıt Verdi

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kaybeden AK Partili Binali Yıldırım, itiraz sürecine ilişkin gelen "Seçim tekrar edilirse tekrar aday olacak mısınız?" sorusuna "Süreci YSK yönetiyor. YSK'nın vereceği karar ortada yokken öngörüde bulunmak anlam ifade etmez." diye yanıt verdi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) resmi olmayan sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CHP'li Ekrem İmamoğlu karşı girdiği seçim yarışını kaybetti. Yıldırım, hakkında çıkan "tekrar seçim olursa aday olmayacak" iddialarına yanıt verdi.

"YSK'NIN KARARINA GÖRE YOL HARİTASI ÇİZİLECEK"

Yıldırım, devam eden mazbata tartışmalarına ilişkin gelen "Seçim tekrar edilirse tekrar aday olacak mısınız?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Süreci Yüksek Seçim Kurulu yönetiyor. YSK'nın vereceği karar ortada yokken, öngörüde bulunmak anlam ifade etmez. YSK'nın vereceği karara göre herkes durumu değerlendirecek, yol haritası çizecek. Biz şunu söyledik; 'İlk başta YSK mazbatayı kime verirse başkan odur.' Bu söylediğimizin bugün de geçerli olduğunu tekrar söylemek isterim"