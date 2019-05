Binali Yıldırım: Tek Bir Şartla İmamoğlu'yla Ortak Yayına Çıkarım

Fox TV'ye konuşan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'yla ortak yayın yapma konusuna ilişkin konuştu. Yıldırım, "Sadece tek bir şartım var. İstanbul'u konuşacağız." dedi.

Binali Yıldırım, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu. İBB Başkanlığı seçiminde saat 23.25'te seçimi kazandığını açıklayan Binali Yıldırım konuyla ilgili sorulan soru üzerine şunları söyledi:

"BU BİR HATAYSA BENİM"

"Bu açıklamaya ihtiyaç vardı. Çünkü bu açıklamadan sonra sandık kurullarındaki arkadaşlarımız demoralize olurlardı. Arkadaşlar simülasyon yaptı, yüzde 98'den fazlası açılmış, bundan sonrası değişmeyecek dediler. Ben de bu açıklamayı yaptım.Ben bu açıklamayı yaptım. Bu bir hataysa hata benim"

ORTAK YAYIN ÇAĞRISI

Yıldırım, İmamoğlu'yla birlikte ortak yayın konusuyla ilgili sorulan soru üzerine "Bize sordular olabilir dedik. Ona sordular o da 'Olabilir' dedi. Bunun zamanlaması ilerde planlanır. Yine aynı şeyi söylüyorum birlikte karar vermek lazım. Kiminle hangi kanalda yapacağımız meselesi benim açımdan fark etmez. Ben her kanala çıkarım. Diğerleri de istiyor. Her türlü her yerde oluruz. Sadece tek bir şartım var. İstanbul'u konuşacağız. İstanbul dışında konuşamayacağımdan değil. İstanbul'a haksızlık etmek istemem. İstanbul adayıysak İstanbul'u konuşmamız lazım" dedi.

"SEÇMENİN BURADA BİR KABAHATİ YOK"

İnceleme adaya göre olmaz. Verilen bütün oylara göre yapılıyor İsmail bey. Bu çok anlamlı değil. Herkesin verdiği oy yerli yerine gitmesi lazım. Bu yanlışları, bu yanlış işlemleri yapan, seçime gölge düşürenler soruşturulsun, bulunsun diyor. Peki bu seçimde bir yanlış yoksa neden böyle bir karar veriyorlar. Ben kimin yaptığını bilemem ki. Bu yargının görevi. Bu adamları kim görevlendirdiyse onların bulunup, hesabının sorulması lazım. Seçmenin burada bir kabahati yok. Kabahat bu yanlışı yapanlarda. O da YSK'nın araştırıp, bulması gerekir. Kanun diyor ki imzalı olacak. diyor. Bunların hepsi burada yazıyor. Söylediğiyle kanunda yazan farklı şeyler. Bir hukuk adamının kanunlara göre hareket etmesi lazım. Bu kadar açık.

"SOSYAL MEDYA ÇIKTI MERTLİK BOZULDU"

Artık ortak İstanbul hayalini, bu şehrin geleceğini konuşmak istiyorum, Rakibime diyorum ki, artık İstanbul'a dönelim. İstanbul'un projelerini konuşalım. Benim rakibim Ekrem İmamoğlu. Sosyal medya denen şey çıktı, mertlik bozuldu. Konuyu tek taraflı düşünmemek lazım, her iki tarafta da bu yapılıyor. Bir şey söylüyorsunuz, neyi söylemeye çalıştığınız bir kenara bırakılıyor, önü arkası kesilerek polemik oluşturulmaya çalışılıyor. Bana, 'yan yana gelseniz Ekrem İmamoğlu'yla' diye sordular, ben 'Olabilir' dedim. Sonra arkasından, 'benim programında yapalım' dediler. Ben de buna, 'Sormamız lazım' dedim. Sosyal medyada tahribat oluyor, etkisi de hemen geçiyor, saman alevi gibi. Sosyal medya hayatımızın bir gerçeği ama sosyal medya sorumsuz medya değil, troller iletişimin güvenilirliğine zarar veriyor