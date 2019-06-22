Binali Yıldırım'ın "Size gülmek çok yakışıyor" diyen Okan Bayülgen'e verdiği yanıt stüdyoyu kahkahaya boğdu

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, dün akşam katıldığı televizyon programında Okan Bayülgen'in konuğu oldu. TV 100 ekranlarında yayınlanan programda Binali Yıldırım ve Okan Bayülgen arasındaki renkli diyaloglar dikkat çekti.

Binali Yıldırım, Okan Bayülgen'in hazırlayıp sunduğu "Uykusuzlar Kulubü" adlı programda, Ekrem İmamoğlu ile çıktığı programın moderatörü İsmail Küçükkaya'ya eleştirilerde bulundu.

İSMAİL KÜÇÜKAYA'YA "SU KAYNATTI" GÖNDERMESİ

Okan Bayülgen'in "Niçin muhalif bir moderatör istediniz? Burada siyasi bir satranç mı var?" sorusuna Yıldırım, "Ben bilerek muhalif bir moderatör istedim. Uğur Dündar bu konuda hakikaten tecrübeli bir insan. Bunu vurgulamak isterim, yıllardan beri... Bir de onun bir söylemi var, siyasette çok kutuplaşma var bu kutuplaşmayı normale döndürmek lazım. Ben tam da bunu istiyordum. Muhalif birisini seçerek bu süreci başlatayım istedim. Ama o, su kaynattı" sözleriyle yanıt vererek "Şaka" diye ekledi.

STÜDYOYU KAHKAHAYA BOĞAN DİYALOG

Okan Bayülgen'in "AK Parti'deki en neşeli, en gülümseyen insan sizsiniz, size gülmek çok yakışıyor" sözlerine yanıt veren Binali Yıldırım, "Teşekkür ederim, ne ısmarlayayım?" dedi. Yıldırım'ın bu sözleri stüdyodakileri kahkahaya boğdu.