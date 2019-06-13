Binali Yıldırım'ı Süper Mario yaptılar

AK Parti Gençlik Kolları tarafından hazırlanan oyun videosuyla Cumhur İttifakı İBB Adayı Binali Yıldırım efsane oyun karakteri Super Mario'ya rakip oldu.

Hazırlanan oyun videosunda tıpkı oyundaki gibi parkurları geçip görevler gerçekleştiren Binali Yıldırım'ın bu görüntüsü sosyal medyada çok konuşuldu. Sosyal medya hesabından kendisi için hazırlanan bu eğlenceli videoyu paylaşan Yıldırım, "Süper olan sizlersiniz sevgili gençler, canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

İMAMOĞLU VE KAFTANCIOĞLU'NA DA YER VERİLDİ

Oyunda Binali Yıldırım'ın siyasi hayatı boyunca yaptığı projelere ve görevlere yer verildi. Oyunun en sonunda CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'nun ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nda yer alması dikkat çekti.

EKREM İMAMOĞLU'NUN DA OYUNU YAPILMIŞTI

İstanbul Belediye Başkanlığına dair mazbata tartışmaları sürerken, Mazbata Online isimli bir oyun yayınlanmıştı. Ekrem İmamoğlu'nun animasyonunun yer aldığı oyunda, sandıkları aldıkça oy farkı sürekli azalırken yeterli sayıda sandığa ulaşarak mazbatayı alması hedefleniyordu.

Oyun esnasında, kullanıcılara Ekrem İmamoğlu'nun seçim sonuçlarına ilişkin konuşmaları da eşlik ediyordu. Oyunun başarıyla tamamlanması halinde ise, oyunun sonunda İzmir Marşı çalıyordu.