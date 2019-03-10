Binali Yıldırım'ı En Çok Etkileyen Kitap "Karanlık Çarşamba" Oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CNR kitap fuarının açılışını yaptı. Kendisine hediye edilmek istenen kitapları geri çeviren Yıldırım, ücretini ödeyerek bu kitapları aldı.

YILDIRIM'I EN ÇOK ETKİLEYEN KİTAP OLDU

Son dönemde en çok etkilendiği sorulan kitap için "Karanlık Çarşamba" cevabını veren Binali Yıldırım, Türkiye'de yaşanan suikast ve faili meçhul olayların çoğunun Çarşamba günü olduğunu ilk kez tespit eden kitabı objektiflere tutarak "İşte sır kitap bu!" dedi.

EN ÇOK SATANLAR ARASINDA!

Erhan Çelik imzasıyla Destek Yayınlarından çıkan kitap kısa sürede büyük ilgi görmüş ve çok satan kitaplar arasında yerini almıştı.

Yıldırım, Karanlık Çarşamba kitabıyla böyle poz verdi;