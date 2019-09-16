Binali Yıldırım, Davutoğlu'nun istifa açıklamasını izlerken görüntülendi

16.09.2019 11:59

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın Kanada seyahati sırasında ilginç bir fotoğrafı ortaya çıktı.

DAVUTOĞLU'NUN AÇIKLAMASINI İZLEDİ

Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle Kanada'ya giden ve burada Montreal Türk Kültür Merkezi'nde bir konuşma yapan Yıldırım, yolculuk sırasında AK Parti'den istifa eden Ahmet Davutoğlu'nun açıklamasını takip ederken görüntülendi.

İşte uçakta çekilen o fotoğraf;

DAVUTOĞLU NE DEMİŞTİ?

"AK Parti içerisinde iç muhasebe, ortak akıl ve istişare kanallarının tamamıyla kapalı olduğu ve içeride bir dönüşüm imkanının kalmadığı ortadadır. Bu gelişmeler bize siyasi hayatımızda savunduğumuz temel ilkelerin ve hedeflerin her iyi niyetli eleştiriyi ve tavsiyeyi ihanet ve düşmanlık olarak gören mevcut yönetim altında, AK Parti'de gerçekleştirmenin imkanı kalmadığını göstermiş bulunmaktadır. İşletilen sürecin tüzük kurallarının uygulandığı hukuki bir işlem değil, sonucu baştan yazılmış bir senaryo olduğu aşikardır. Bu çerçevede, AK Parti'nin vefakar tabanını ülkenin her yanında omuz omuza iki seçim mücadelesi verdiği ve demokrasi tarihimizin en yüksek oyu ile birlikte büyük bir onur yaşadığı kendi genel başkanının ihraç edildiğini görme üzüntüsünden kurtarmak için yıllarca alın terimizi ve fikir emeğimizi verdiğimiz partimizden istifa ediyoruz."