Son dakika! Binali Yıldırım Twitter'dan çağrıda bulundu: Son ana kadar sandıkları terk etmeyin
Son dakika! Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AK Partili Binali Yıldırım, Twitter üzerinden sandık müşahitlerine çağrıda bulunarak, "Son ana kadar sandıkları terk etmeyiniz" dedi.
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AK Partili Binali Yıldırım, sandık müşahitlerine çağrıda bulundu.Yıldırım, sandıkların terk edilmemesini istedi.
"OYLARIMIZA SAHİP ÇIKALIM"
Binali Yıldırım'ın Twitter'den yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Kıymetli müşahit kardeşlerim, görevinizi lâyıkıyla yapacağınızdan hiç şüphem yok. Son ana kadar oylarımıza sahip çıkalım, sandıkları terketmeyelim. Sizlere güvenim tam! Hepinize teşekkür ediyorum."
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