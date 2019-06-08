Binali Yıldırım'dan kadro isteyen taşeron işçiye: Lafı uzatıp zurna yapmayın

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım'ın, Şanlıurfa'da kadro isteyen taşeron işçilerle yaşadığı diyalog dikkat çekti.

Yıldırım, kadro isteyen taşeron işçilere "Lafı zurna gibi uzatmayın, söylendi bakacağız. Çalışıyoruz bir şekilde" dedi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Binali Yıldırım'ın taşeron işçiye verdiği yanıt sosyal medyada da tepkilere neden oldu. İşte o tepkilerden bazıları;

ŞANLIURFA'DA "URFALIYAM EZELDEN" TÜRKÜSÜNÜ SÖYLEDİ

Binali Yıldırım, 'Peygamberler şehri' Şanlıurfa'da yoğun ilgiyle karşılanmıştı. Engellilerden oluşan mehteran takımı tarafından karşılanan Yıldırım, 'Urfalıyam Ezelden' türküsünü mahalli sanatçılarla birlikte seslendirmişti.

"HEMŞEHRİMİZİN DUASINI VE DESTEĞİNİ BEKLİYORUM"

Daha sonra gazetecilerle buluşan Yıldırım, Göbeklitepe'nin de önemine değinerek, şunları kaydetmişti;

"Göbeklitepe tam anlamıyla insanoğlu var olduğu günden bugüne bütün uygarlıkları bünyesinde barındıran muazzam bir hazine. Göbeklitepe tek başına da Şanlıurfa'nın ne kadar değişik kültürlere, değişik inançlara ev sahipliği yaptığını, hoşgörünün hakim olduğunu gösteriyor. Bu şehrin kültür ve marka değerini daha da ileriye taşımak Zeynel Abidin başkanımızın öncelikli görevleri arasında olacaktır. Burası büyük Şanlıurfa, bir de küçük Şanlıurfa var o da İstanbul. Ben de küçük Şanlıurfalıların adayıyım. İstanbul'da 130 bin Şanlıurfalı seçmen var. 130 bin hemşehrimizin duasını ve desteğini bekliyorum. İstanbul'un sizlere ihtiyacı var. 23 Haziran'da inşallah İstanbul'da yaşayan hemşehrilerimizin desteğinin bizimle beraber olduğuna yürekten inanıyorum."