Binali Yıldırım'dan "Bundan Sonra Ne Yapacaksınız?" Sorusuna Yanıt

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Binali Yıldırım, İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde cami açılışına katıldı. Tören sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yıldırım "Bundan sonra ne yapacaksınız?" sorusuna "Ben ülkeme bugüne kadar çeşitli sorumlulukları alarak hizmet ettim. Konumun ne olursa olsun hizmet etmeye devam edeceğim" yanıtını verdi.

"SAYIN İMAMOĞLU YALANLADIYSA..."

Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediyenin tüm veri tabanını kopyalama kararı hakkında, "Sayın İmamoğlu bunu yalanladıysa çok fazla söylenecek bir şey yok. Ortalıkta evraklar dolaşıyor. Birisi başkanın imzasını taklit etti. Böyle bir yazılı talimat yaptı. Bu vahim bir şey. Umarım öyle değildir. Belediye başkanı bununla ilgili yapması gereken her türlü denetimi, incelemeyi yaptırabilir. Bütün iş ve işlemlerin hukukun içinde olması, belediye yöneticilerinin çalışanları şüpheli görmemeli. İstanbul'un beklediği hizmetlerin yerine getirilmesidir" dedi.

"SORUMLULUĞUM DEVAM EDİYOR"

Bundan sonraki görevi hakkında konuşan Yıldırım, "Ben ülkeme bugüne kadar çeşitli sorumlulukları alarak hizmet ettim. Konumun ne olursa olsun hizmet etmeye devam edeceğim. Tek hedefim bütün hizmetleri yaparken, insanımızın yaşam kalitesini artımak ve mutlu olduğunu görmek olmuştur. Şu da bilinmeli ben halihazırda İzmir Milletvekiliyim, sorumluluğum devam ediyor" ifadelerini kullandı.