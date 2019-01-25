Binali Yıldırım'dan Anket Sorusuna Yanıt: Daha Yolun Başındayız

AK Parti tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, anket oranlarına ilişkin konuştu. Yıldırım, "Daha yolun çok başındayız. Biz İstanbulluların teveccühünü kazanacağımıza inanıyoruz. Gerçek anket sonucu sandıkta çıkacak" dedi.

Yıldırım, gazeteci Murat Çelik'e konuştu. CNN Türk'te yayınlanan Gece Görüşü isimli programda Çelik, Yıldırım'a yönelttiği bazı soruları ve karşılığında aldığı yanıtları şöyle aktardı:

"BİZ KENDİ İŞİMİZE BAKIYORUZ"

"Rakibiniz Ekrem İmamoğlu'na karşı sizin en büyük avantajınız nedir?" sorusuna Yıldırım şu şekilde yanıt verdi:

"İstanbul seçimini kişisel mesele olarak görmüyorum. Biz 25 yılda İstanbul'u çöp dağlarından dünya metropolü haline getirdik. İstanbullulardan 2023'ün İstanbul'u için yeni bir yetki istiyoruz. Bizimki bir bayrak yarışı. Ben bakanlık da yaptım. Başbakanlık da, Meclis Başkanlığı da… Bulunduğum her konumda İstanbul'a yönelik icraatlarımıza katkı verdim. Avrasya Tüneli'nde de vardım. Marmaray'da da, Üçüncü Köprü'de de, Yeni Havalimanı'nda da… Bunlar bir siyasi hareketin vizyon projeleri. Şimdi de Belediye Başkanı olarak gençliğimi yaşadığım, ailemi kurduğum İstanbulumuza bu vizyon doğrultusunda hizmet etmeyi istiyorum. İstanbul'u yönetmek, vizyon ve tecrübe ister. Bunların hepsi bizde var evvel Allah. Biz kendi işimize bakıyoruz."

Binali Yıldırım

İSTANBUL'UN ARAPLAŞMA TARTIŞMASI

"İmamoğlu'nun, "Arap turist tabii ki gelsin ama İstanbul Araplaştı ve bu yanlış" şeklindeki sözleri hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyim?" sorusuna Yıldırım'ın yanıtı şu şekilde oldu:

"İstanbul, Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgenin mozaiğidir. Her dilden, milletten insan burada. Burası 3 büyük imparatorluğa başkentlik yapmış bir şehir. İstanbul sadece Ortadoğu için değil, dünya için de bir çekim merkezi. İtalyan da burada, Japon da, Amerikalı da… Bizim ülkemiz 4 mevsimi birarada yaşayan turizm cenneti. Geçen yıl 12.5 milyon turist geldi İstanbul'a. Türkiye'ye gelen toplam turistin 3'te biri neredeyse."

Ekrem İmamoğlu

ANKET SORUSU

"İstanbul seçim sonucu yüzde kaça, yüzde kaç olacak? Anketlerdeki oranlar nedir, sizin tahminiz nedir?" sorusuna yanıt veren Yıldırım, "Daha yolun çok başındayız. Biz İstanbulluların teveccühünü kazanacağımıza inanıyoruz. Gerçek anket sonucu sandıkta çıkacak." dedi.