Binali Yıldırım Bugün Meclis Başkanlığı'ndan İstifa Edecek

Meclis Başkanlığı görevini 18 Şubat'ta bırakacağını açıklayan AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bugün istifasını verdikten sonra saat 20.00'de TBMM Tören Salonu'nda geçmiş dönem TBMM başkanları ve 27. Dönem milletvekilleri onuruna yemek verecek. Ardından da Meclis'te başkanlık seçimi süreci başlayacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı olarak 12 Temmuz 2018'de seçilen Yıldırım'ın, bugün istifa ederek 7 aydır sürdürdüğü görevine veda etmesi bekleniyor. Yıldırım'ın istifa kararının Salı günü Genel Kurul'da okunmasıyla Meclis Başkanlığı seçim takvimi de resmen işlemeye başlayacak.

AK PARTİ'DE KULİSLERDE KONUŞULAN İSİMLER

Beş gün içinde, yani 23 Şubat'a kadar, siyasi partilerin Meclis Başkanı adaylarını netleştirmesi gerekiyor. Bu noktada gözler AK Parti'de; Meclis'in yeni başkan adayları arasında kulislerde, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop'un isimleri konuşuluyor.

Binali Yıldırım

MECLİS BAŞKANLIĞI ADAYLIĞI İÇİN ÖNE ÇIKAN DİĞER İSİMLER

MHP lideri Devlet Bahçeli, daha önce aday çıkamayacaklarını ve AK Parti'nin aday göstereceği ismi destekleyecelerini açıklamıştı. Meclis başkanlığı seçiminde, CHP'nin adayı olarak Grup Başkanvekili Engin Altay'ın adı geçiyor. İYİ Parti'nin Uşak milletvekili Durmuş Yılmaz'ı, HDP'nin ise, Siirt milletvekili Meral Danış Beştaş ya da Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ı aday göstereceği belirtiliyor.

TBMM GEÇİCİ BAŞKANI CELAL ADAN OLACAK

Yıldırım'ın, istifa dilekçesini Meclis Başkanlığına sunmasının ardından Meclis Başkanı seçilinceye kadar olan süre içinde, TBMM Başkanvekilleri arasında en yaşlı olan Celal Adan, "Başkan Vekili" sıfatıyla TBMM Geçici Başkanı olacak.

Celal Adan

PLANLANAN TAKVİME GÖRE SEÇİM PAZAR GÜNÜ YAPILACAK

TBMM İçtüzüğü uyarınca, Meclis Başkanı adayları, Meclis üyeleri içinden, TBMM Başkanı'nın istifası sonrasında Genel Kurulun toplandığı günden itibaren 5 gün içinde Başkanlık Divanı'na bildirilecek. TBMM Başkanlığı için adaylık başvurularının sona erdiği günün ertesinde Genel Kurul, Başkan seçimi için toplanacak. Planlanan takvime göre, 24 Şubat Pazar günü 29. TBMM Başkanı seçilecek.

ADAYLARIN İLK İKİ TURDA 400 OY ALMASI GEREKİYOR

Meclis başkanı seçilebilmek için ilk iki turda adayların 400 oy alması gerekiyor. Ancak, sandalye dağılımı göz önünde bulundurulduğunda ilk iki turda herhangi bir adayın seçilmesi mümkün gözükmüyor. Üçüncü turda 301 oy alan aday, Meclis'in yeni başkanı olacak.