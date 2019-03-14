Binali Yıldırım, Basın Mensuplarının Sorularını Yanıtladı
- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Kaynak: AA