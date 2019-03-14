Binali Yıldırım, Basın Mensuplarının Sorularını Yanıtladı

Binali Yıldırım, Basın Mensuplarının Sorularını Yanıtladı

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et