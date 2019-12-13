Bin yıllık İncil'i satarken yakalandılar
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Bin yıllık İncil'i satarken yakalandılar

Bursa'da bin yıllık İncil'i satmaya çalışan 4 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

13.12.2019 13:57 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:21
Bin yıllık İncil'i satarken yakalandılar

Olay, İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi'nde geçtiğimiz gün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.A. ve E.K. isimli şahıslar 2 adet papirüs üzerine Süryanice el yazısı ile yazılmış yaklaşık bin yıllık olduğu tahmin edilen 'i satarken İl Komutanlığına bağlı ekipler tarafından suçüstü yakalandı.

GÖZALTINA ALINDILAR

İki şüpheliyle birlikte ortak çalıştığı belirlenen H.Ş. ve A.Ö. da daha sonra gözaltına alındı. Şüphelilerin karakoldaki işlemleri devam ediyor.

1500 YILLIK İNCİL BULUNMUŞTU

2014 yılında Ankara Adliyesi Adli Emaneti'nde 1500 yıllık bir İncil bulunmuştu. Hz. İsa'nın ilk öğütlerini verdiği Aramice dili ve Süryani alfabesiyle yazılı tarihi İncil, polis nezaretinde Ankara Etnografya Müzesi'ne devredilmişti. Değerinin 40 milyon lira civarı olduğu söylenmişti.

Kaynak: İHA

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: Bin yıllık İncil'i satarken yakalandılar
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