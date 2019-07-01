Billionaire Boys Club Filmi

80'lerin ortasında Beverly Hills'ten gelen varlıklı bir mirasyedi olan genç Joe Hunt, aynı zamanda girişimciliği ile tanınır. Kendi gibi zengin bir çevreden gelen bir grup gençle birlikte, hem daha çok kazanmak hem de kendilerini daha özel hissetmek için Billionaire Boys Club'ı kurarlar. Ancak saadet zinciri olarak işleyen kulüpte, işler bekledikleri gibi gitmez.



Yönetmen: James Cox

Senaryo: James Cox , Captain Mauzner

Oyuncular: Ansel Elgort, Kevin Spacey, Taron Egerton, Emma Roberts, Ryan Rottman, Jeremy Irvine, Thomas Cocquerel, Bokeem Woodbine, Barney Harris, Waleed Zuaiter, Suki Waterhouse, Billie Lourd, Judd Nelson, Tony Taplin, Fuschia Kate Sumner, Wayne Pere, Verna Cornelius, Jered Blanchard, Amber Townsend, Al Mitchell, Maurice Johnson, Steven Sean Garland, Billy Slaughter, Jayson Warner Smith, Thomas Nowicki, Nicolas Bijan, Bryan Batt, Katie Corwin, Anthony Marble, Tony Bentley

Filmin Türü: Biyografi

Orijinal Adı: Billionaire Boys Club

Yapımcı Firma: Armory Films

Yapım Yılı: 2018

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 108 dk.

Dağıtıcı Firma: Bir Film

Vizyon Tarihi: 06.09.2019

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Kaynak: InterSinema.com