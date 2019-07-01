Billionaire Boys Club Filmi
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80'lerin ortasında Beverly Hills'ten gelen varlıklı bir mirasyedi olan genç Joe Hunt, aynı zamanda girişimciliği ile tanınır. Kendi gibi zengin bir çevreden gelen bir grup gençle birlikte, hem daha çok kazanmak hem de kendilerini daha özel hissetmek için Billionaire Boys Club'ı kurarlar. Ancak saadet zinciri olarak işleyen kulüpte, işler bekledikleri gibi gitmez.
Yönetmen: James Cox
Senaryo: James Cox , Captain Mauzner
Oyuncular: Ansel Elgort, Kevin Spacey, Taron Egerton, Emma Roberts, Ryan Rottman, Jeremy Irvine, Thomas Cocquerel, Bokeem Woodbine, Barney Harris, Waleed Zuaiter, Suki Waterhouse, Billie Lourd, Judd Nelson, Tony Taplin, Fuschia Kate Sumner, Wayne Pere, Verna Cornelius, Jered Blanchard, Amber Townsend, Al Mitchell, Maurice Johnson, Steven Sean Garland, Billy Slaughter, Jayson Warner Smith, Thomas Nowicki, Nicolas Bijan, Bryan Batt, Katie Corwin, Anthony Marble, Tony Bentley
Filmin Türü: Biyografi
Orijinal Adı: Billionaire Boys Club
Yapımcı Firma: Armory Films
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 108 dk.
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 06.09.2019
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