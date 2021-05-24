Billboard Müzik Ödülleri dağıtıldı: Anneler- babalar, çocuklar, sevgililer hepsi bu gecede buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Billboard Müzik Ödülleri dağıtıldı: Anneler- babalar, çocuklar, sevgililer hepsi bu gecede buluştu

Billboard Müzik Ödülleri dağıtıldı: Anneler- babalar, çocuklar, sevgililer hepsi bu gecede buluştu
Hürriyet - Haberler | Magazin

SEVGİLİLERİ, ÇOCUKLARI YALNIZ BIRAKMADIMüzik dünyasının en önemli ödüllerinden biri olan Billboard Ödülleri, dün gece Los Angeles'ta düzenlenen törenle kazananlara verildi.

SEVGİLİLERİ, ÇOCUKLARI YALNIZ BIRAKMADI

Müzik dünyasının en önemli ödüllerinden biri olan Billboard Ödülleri, dün gece Los Angeles'ta düzenlenen törenle kazananlara verildi. Microsoft Theatre'da düzenlenen tören, pandemi açısından bakıldığında yılın en rahat törenlerinden biriydi. Her ne kadar katılımcılar tören alanına maskelerle gelseler de tören sırasınca ya da kırmızı halıda maske takan olmadı. Üstelik Pink, Drake gibi ünlüler çocuklarıyla birlikte törene katıldı. Drake'e ise anne ve babası da eşlik etti.

KIZIYLA SAHNE ŞOVU

Billboard Ödülleri'nin en renkli anlarından birine ünlü şarkıcı Pink ile kızı Willow imza attı. Gecede İkon Ödülü'nü alan Pink, sahne şovunu da dokuz yaşındaki kızı Willow ile birlikte gerçekleştirdi.

İKİ ÇOCUĞU DA YANINDAYDI

Anne- kızı bu gösterinin ardından uzun süre alkışlandı. Pink, kırmızı halıya sadece Willow ile çıkmadı. Ünlü şarkıcıya oğlu Jameson da eşlik etti.

ANNE- BABASI VE OĞLU YANINDAYDI

Billboard Ödülleri gecesine Drake de oğlunun yanı sıra anne ve babasıyla birlikte katıldı. 10 Yılın Sanatçısı Ödülü'ne değer görülen Drake, kırmızı halıya annesi Sandi Graham ve babası Dennis Graham ile birlikte çıktı. Drake'e oğlu Adonis de törende eşlik etti. Ödülünü alırken sahneye Adonis ile birlikte çıktı Drake. O anlarda minik Adonis'in biraz huysuzlanıp gözyaşı döktüğü görüldü.

SEVGİLİSİNİN YANINDAYDI

Törenin en çok dikkat çeken konukları arasında Meghan Fox ile sevgilisi Machine Gun Kelly de yer aldı. Fox, uğruna dört çocuuğunun babası Brian Austin Green'den ayrıldığı Machine Gun Kelly'nin Rock Albümü dalında kazandığı ödülün sevincini yaşarken yalnız bırakmadı.

KLİPTE BAŞLAYAN AŞK

İki sevgili, gece boyunca birbirlerine sevgi gösterisinde bulundu. Fox, gerçek adı Colson Baker olan Machine Gun Kelly ile, Bloody Valentine adlı şarkının klibinde tanıştı. Sette başlayan aşkları sonra gerçek hayata taşındı.

BEYAZLAR İÇİNDE

Billboard gecesinde sunum görevi üstlenen Padma Lakshmi de giysi tercihiyle dikkat çekti. Beyaz, pırıltılı bir kıyafet giyen Lakshmi, şıklığı ile dikkat çekti.

BELLİ BAŞLI DALLARDA EN İYİLER

 

İşte Billboard 2021 Ödülleri'nde belli başlı dallarda en iyiler

En iyi sanatçı: The Weeknd

En iyi yeni sanatçı: Pop Smoke

En iyi erkek sanatçı: The Weeknd

En iyi kadın sanatçı: Taylor Swift

En iyi ikili ya da grup: BTS

En iyi Billboard 200 Sanatçısı: Taylor Swift

En çok dinlenen sanatçı: Drake

En çok satan sanatçı: BTS

Hayranların oylarıyla seçilen en iyi sosyal sanatçı: BTS

En iyi R&B Sanatçısı: The Weeknd

En iyi R&B Erke Sanatçı: The Weeknd

En iyi R&B Kadın sanatçı: Doja Cat

En iyi rap sanatçısı: Pop Smoke

En iyi erkek rap sanatçısı: Pop Smoke

En iyi kadın Rap sanatçısı: Megan Thee Stallion

Billboard Müzik Ödülleri dağıtıldı: Anneler- babalar, çocuklar, sevgililer hepsi bu gecede buluştu

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Volkan Bozkır Lale Karabıyık Mustafa Şentop Mustafa Varank
Magazin Prens Harry Ceyda Düvenci Necati Şaşmaz Mehmet Ali Erbil
Spor Cenk Tosun Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Billboard Müzik Ödülleri dağıtıldı: Anneler- babalar, çocuklar, sevgililer hepsi bu gecede buluştu - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 12:16:51. #1.15#

title