Bilinçaltının özel bir dili var

Bilinçaltı dili uzmanı, Anka frekans Enerjisi taşıyıcısı Murat Başaran, eğitimlerini tamamlamış ve ANKA Frekansının taşıyıcıları olan kişilerle çıktığı programda, bilinçaltı dilinin önemini anlatan Murat Başaran, programda ilginç bilgiler verdi. Başaran, "Bilinçaltı normal konuşma dilinden anlamaz. Onun çok özel bir dili vardır. Sembol dilini bilinçaltınız ile konuşmaya başlarsanız bilinçaltınız temizlenmeye başlar ve bizim bütün iç organlarımıza etkisi olur. Nefes almamızı bile bilinçaltı sağlıyor. Eğer sizi birisi üzerse, hayal kırıklığına uğratırsa o an psikolojiniz çökmesin, hemen şu soruyu soracaksınız, 'senin bana hediyen nedir? Sen iyi ki hayatıma girdin' bu şekilde bilinçaltınıza doğru mesajlar göndererek, rahat ve huzurlu bir yaşam sürebilirsiniz" dedi.

Özlem Yıldız'a Anka Frekans Enerji Kolyesi Hediye Edildi

İyi Ki Varsın programı sunucusu Özlem Yıldız'a Manisa Spil Dağının zirvesinden getirdiği Anka frekans enerji kolyesini hediye eden Murat Başaran, Özlem Yıldız'ın da Anka Frekansına uyumlandığını ve Anka Frekansında olduğunu söyledi. Armağan edilen kolye karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Yıldız, kolyeyi büyük bir mutlulukla taktı.

Kaynak: Bültenler