Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim
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Sağlık, Güncel

Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim

Koronavirüsle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Şu an yoğun bakımda ağır durumda olan var mı?" sorusuna "Ben o konuda çok fazla bir şey yani vakalara özgü özel bir şey söylemeyeyim olur mu?" sözleriyle karşılık verdi.

17.03.2020 09:21 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:21
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim

CNN Türk ekranlarında Gazeteci Ahmet Hakan'ın moderatörlüğüyle yayımlanan Tarafsız Bölge programına konuk olan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"KORONAVİRÜSÜ CİDDİ ANLAMDA SERSEMLETİYOR"

Ellerinde bir kaç ilaç olduğunu ve bu ilaçların da koronavirüsü sersemlettiğini belirten Kara, "Biz Çin'in çalışmalarından şunu gördük. Bir kaç ilaç var etkili oluyor. Bizim karşımızdaki mikro organizmayı vursun öldürsün. İlaçtan beklentimiz bu. Bizim böyle bir ilacımız şu an için koronavirüs için yok. Ama elimizde bir kaç ilaç var. Bunlar koronavirüsün yayılmasını ciddi manada yavaşlatıyor. Bir diğer ilaç da koronavirüsü çok ciddi anlamda sersemletiyor" dedi.

"BAKANLIK HER DENİLENİ YAPTI"

Bu ilaçların bakanlığın elinde bolca olduğunu vurgulayan Kara, "Türkiye'de de bilim kurulu gerçekten erken toplandı. Bakanlık da her denileni yaptı. Bu ilaçları daha etkinlikleri bu kadar olduğu belli olmadan temin etti ve depolarına da yerleştirdi. Biz o ilaçlardan kişilerin yaşına göre, klinik durumuna göre açıkçası uyguluyoruz. Bu ilaçlar bugün için farklı tanılarla uygulanan ilaçlar. Ama bakanlığın elinde var ve direkt olarak ücretsiz olarak sunuyor ve uyguluyor" ifadelerini kullandı.

CEVAP VERMEDİĞİ SORU

Prof. Dr. Kara, Gazeteci Musa Kesler'in "Şu an yoğun bakımda ağır durumda olan var mı?" sorusuna ise "Onu Sayın Bakanımız açıklamıştı. Belki büyük olasılıkla tekrar açıklayacaktır. Ben o konuda çok fazla bir şey yani vakalara özgü özel bir şey söylemeyeyim olur mu?" şeklinde cevap verdi.

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