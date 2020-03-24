Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Dünya ›› Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı - Haber
Sağlık, Dünya, Güncel

Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı

Koronavirüs testi pozitif çıkan 20 yaşındaki genç kızın "Enfeksiyon yüzünden kulağımın duyma yetisi gitti ve tat alamamaya başladım" şeklindeki açıklaması bilim dünyasında büyük şaşkınlık yarattı.

24.03.2020 09:34 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:41
Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı

Dünya çapında 16 binden fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsünün yıkıcı etkisi hızla yayılırken, bir süre önce İtalya'da bulunan 20 yaşındaki ABD'li bir hastanın paylaşımları tıp dünyasında şaşkınlık yarattı. 20 yaşındaki kadın, "Enfeksiyon yüzünden kulağımın duyma yetisi gitti ve tat alamamaya başladım" dedi.

Şubat ayının sonunda İtalya'da olan 20 yaşındaki ABD'li Julia Buscaglia, yaşadıklarını sosyal medyadan anlatarak Covid-19'un yeni semptomları olduğunu duyurdu. Twitter üzerinden bir dizi mesaj atarak yaşadıklarını anlatan Buscaglia, semptomlarının İtalya'da başladığını söyleyerek, bunların bilindik koronavirüs semptomlarından farklı olduğunu dile getirdi.

"KULAKLARIM TIKALIYDI, BOĞAZLARIM ALEV ALEVDİ"

Buscaglia, yaptığı açıklamada "Bunları sizinle paylaşıyorum çünkü bahsedilen semptomların, bütün semptomlar olmadığını söylemek istedim. Koronavirüsü testinin pozitif olması için bu semptomların hepsinin çıkması gerekmiyor. Tek semptom grip semptomlarıydı. Ben İtalya'dayken 29 Şubat'ta grip belirtisi gösterdim. Başım ağrıyordu, kulaklarım tıkalıydı ve boğazım alev alevdi. Vücudum ağrı içindeydi ve 37.8 derece ateşim vardı. Antienflamatuar ilaç aldım ve bütün gün yattım" ifadelerini kullandı.

"HEM KOKU, HEM TAT ALMA YETİMİ KAYBETTİM"

Buscaglia, 1 Mart'ta doktora gittiğini belirterek, "Doktor bana grip olduğumu söyledi ama öksürük olmamasına rağmen duyma yetim giderek azaldı. İki kulağımdaki duyma yetisi de giderek azaldı. O sıralarda salgının artmasından dolayı eğitim programım yarıda kesildi ve eve dönme kararı çıktı. İtalya'daki son günümde durumum kötüleşti. Duyma yetim iyice azaldı ve hem koku hem de tat alma yetimi kaybettim. Bunların yanı sıra ne burnum akıyordu ne de öksürüyordum. Sürekli baş ağrım vardı ve ağrı kesiciler aldım" dedi.

"AĞZIM AÇIK KALDI"

Julia Buscaglia, kulaklarındaki işitme yetisinin kaybolması haricinde vücudunun ciddi bir semptom göstermediğini söyledi. ABD'ye döndükten sonra 13 Mart'ta koronavirüs testi olduğunu söyleyen Buscaglia, "Test olmayı planlamıyordum ama ailem ve iş arkadaşlarım İtalya'dan geldiğim için test olmamı istedi. Biraz öksürük haricinde hiçbir semptom göstermesem de test oldum ve sonuçları pozitif çıktı. Ağzım açık kaldı. Haberlerdeki semptomların hiçbiri yoktu, doktor iyi olduğumu söylemişti ve ABD'ye gelirken sınırda kimse bana bir şey dememişti. Beni karantinaya aldılar" şeklinde konuştu.

KENDİ YAŞITLARINI UYARDI

Virüsün nasıl bulaştığını bilmediğini söyleyen Buscaglia, "Benim yaşımdaki insanların, semptom göstermemesine rağmen dikkatli olması gerektiğini söylemek istiyorum" ifadesini kullandı.

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Dünya Manşet

Haberler

Kovid-19 salgınının sıfır noktası olan Vuhan'da karantina kaldırılıyor Haber
Kovid-19 salgınının sıfır noktası olan Vuhan'da karantina kaldırılıyor
Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün bulaşma hızı hesaplandı! Haber
Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün bulaşma hızı hesaplandı!
Fransa'da bilanço ağırlaşıyor! Vaka sayısı rekor kırdı Haber
Fransa'da bilanço ağırlaşıyor! Vaka sayısı rekor kırdı
Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! '1 numaralı hasta' iyileşti Haber
Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! "1 numaralı hasta" iyileşti
Kendisini karantiya alan Merkel'in test sonucu belli oldu Haber
Kendisini karantiya alan Merkel'in test sonucu belli oldu
7 milyonluk ihmal! Koronavirüs dünyaya böyle yayıldı Haber
7 milyonluk ihmal! Koronavirüs dünyaya böyle yayıldı
İngiltere'de bir doktor, zenginlere koronavirüs testi satarak bir haftada 2,5 milyon sterlinlik vurgun yaptı
İngiltere'de bir doktor, zenginlere koronavirüs testi satarak bir haftada 2,5 milyon sterlinlik vurgun yaptı
Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu
Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu
IMF: Koronavirüs küresel ekonomiyi ciddi etkileyecek, kriz geçici olacak
IMF: Koronavirüs küresel ekonomiyi ciddi etkileyecek, kriz geçici olacak
Görüntüler yürek parçaladı! Hastalar acı içinde böyle yardım bekledi
Görüntüler yürek parçaladı! Hastalar acı içinde böyle yardım bekledi
Son Dakika: Fed, koronavirüs salgını nedeniyle yeni tedbirler açıkladı
Son Dakika: Fed, koronavirüs salgını nedeniyle yeni tedbirler açıkladı
Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı
Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı
İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı
İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı
Koronavirüsün esir aldığı İran'ı bir de sel felaketi vurdu: 11 ölü
Koronavirüsün esir aldığı İran'ı bir de sel felaketi vurdu: 11 ölü
Son dakika: İspanya'da Başbakan Yardımcısı, solunum rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı
Son dakika: İspanya'da Başbakan Yardımcısı, solunum rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1812'ye yükseldi
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1812'ye yükseldi
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti
Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti
Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti
Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti
Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı
Suudi Arabistan'da koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
Suudi Arabistan'da koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
Vuhanlı doktordan korkutan iddia: Çin'de son 3 gündür vakaya rastlanmadığı bilgisi gerçeği yansıtmıyor
Vuhanlı doktordan korkutan iddia: Çin'de son 3 gündür vakaya rastlanmadığı bilgisi gerçeği yansıtmıyor
Rus doktordan Putin'i zora sokacak koronavirüs iddiası: Gerçeği gizlemeye çalışıyor
Rus doktordan Putin'i zora sokacak koronavirüs iddiası: Gerçeği gizlemeye çalışıyor
Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Koronavirüse meydan okuyan adam marketteki deodorantları yaladı
Koronavirüse meydan okuyan adam marketteki deodorantları yaladı
Son dakika: Koronavirüsün sıçramadığı son komşumuzda da ilk vaka tespit edildi
Son dakika: Koronavirüsün sıçramadığı son komşumuzda da ilk vaka tespit edildi
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı
Fransız doktorlar koronavirüs salgını konusunda uyardı: Konuşarak geliyorlar, 2 saat sonra boğuluyorlar
Fransız doktorlar koronavirüs salgını konusunda uyardı: Konuşarak geliyorlar, 2 saat sonra boğuluyorlar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yalın Cem Yılmaz Serra Yılmaz Seren Serengil
Spor Ersun Yanal Gökhan Gönül Radamel Falcao Bülent Korkmaz Abdülkadir Ömür
Daha Fazla Polis Beşiktaş İngiltere Fatih Terim
Şu an buradasınız: Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2020 09:43:58. #1.14#
title