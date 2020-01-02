: 19 yaşındaki ağabey, bilgisayar oyunu için çıkan tartışmada 9 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü

02.01.2020 19:55 | Son Güncelleme: 02.01.2020 20:54

Polonya'da 19 yaşındaki bir genç, bilgisayar oyunu yüzünden tartıştığı 9 yaşındaki kardeşini öldürdü. İkili arasında çıkan tartışma sonucu büyük kardeş, küçük kardeşini bıçakladı. Kanlar içinde kalan 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, ağabey cezaevine gönderildi.

OYUN KONSOLUNU VERMEK İSTEMEDİ

Polonya'nın Turek kasabasında anneanneleri gözetiminde bulunan iki kardeş arasında bilgisayar oyunu nedeniyle kavga çıktı. Bilgisayar oyunu oynayan 9 yaşındaki Adam J. oyun konsolunu 19 yaşındaki ağabey Maciej J.'ye vermek istemedi.

KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ, TEPKİSİZ ŞEKİLDE OTURDU

Bu nedenle iki kardeş arasında tartışma yaşanırken, Maciej J. mutfaktan aldığı bıçakla kardeşini bıçakladı. Evde bulunan anneannenin yardım çığlıkları üzerine eve giren komşular, küçük çocuğu yerde kanlar içinde buldu. Komşulardan biri çocuğa ilk yardımda bulunurken, olayın failinin ise tepkisiz şekilde oturduğu öğrenildi.

KATİL AĞABEY, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Küçük çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, katil zanlısı ağabey ise polisler tarafından gözaltına alındı. Sorgu sırasında suçlamaları kabul etmeyen ağabey, ifade vermeyi reddetti. Yapılan muayene sırasında alkolsüz olduğu tespit edilen ve bir uyuşturucu madde etkisinde olup olmadığı araştırılan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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