Bilal Erdoğan, Türk Sanat Müziği eserini seslendirdi

02.10.2019 11:27

Daha önce İtalyanca söylediği şarkı ile dikkatleri üzerine çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan şimdide Türk Sanat Müziği eserlerinden birini seslendirdi.

"KOKLASAM SAÇLARINI TA FECRE KADAR"

Best FM'de Adem Metan'ın konuğu olan Erdoğan; sözleri Mustafa Nafiz Irmak'a bestesi Artaki Candan'a ait olan nihavent makamında aksak usül "Koklasam saçlarını bu gece ta fecre kadar"eserini seslendirdi.