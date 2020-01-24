: Bikinili pozunu paylaşan Tuğba Ekinci, Hadise ve Hülya Avşar'a meydan okudu

24.01.2020 12:07 | Son Güncelleme: 24.01.2020 12:16

Sosyal medya hesabını en aktif kullanan ünlülerin başında gelen Tuğba Ekinci, son paylaşımında Hadise ve Hülya Avşar'ı hedef aldı. Cesur bir pozunu paylaşan Ekinci, ünlü isimlere meydan okudu.

ÜNLÜ İSİMLERE SAVAŞ AÇTI

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ve sivri çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen Tuğba Ekinci, konser kıyafetlerinden dolayı eleştirildiği için kulisinde mayosuyla video paylaşan Hadise ve 56 yaşında fiziğiyle genç kızlara taş çıkartan Hülya Avşar'a meydan okudu. Bikinili fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Tuğba Ekinci, "Hadise ve Hülya Avşar'a meydan okuyorum. İkisi de hava sıkıyor" dedi.

"SEN ONLARI CEBİNDEN ÇIKARIRSIN"

Tuğba Ekinci bikinili pozuna yakın zamanda birçok yorum yapıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Ekinci için "En güzeli sensin" ve "Sen onları cebinden çıkarırsın" denildi.

HADİSE MAYOLU VİDEOSUNU PAYLAŞMIŞTI

Hadise, Antalya'daki konserinin ardından mayoyu anımsatan kostümüyle çektiği videoyu Instagram'da paylaşmıştı. Hadise'nin görüntüleri kısa sürede sosyal medyanın en çok paylaşılan ve yorum alan videolarından biri olmuştu.

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