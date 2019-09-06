Hadise'nin bikinili pozundaki göğüs detayı dikkat çekti! Yüzlerce kişi aynı yorumu yaptı

06.09.2019 15:09

Kıyafetleri, dansları, ve özel hayatıyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden olan şarkıcı Hadise'en yaz sonu tbt notuyla bikinili paylaşım geldi. Hadise'yi bikinili gören takipçileri rahat durmadı.

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

9.9 milyon takipçili Instagram hesabından bikinili fotoğrafını yayımlayan Hadise'ye takipçileri yorum ve beğeni yağdırdı. Hadise yayımladığı fotoğrafa, "Yaklaştığında yaz geliyor." notunu ekledi.

"SİLİKONUN MU PATLADI?"

Hadise'nin binlerce yorum gelen pozunda bir detay öne çıktı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, ünlü şarkıcının göğsünün birinin büyük birinin küçük olduğunu ve silikonunun patladığını iddia etti.