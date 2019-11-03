Biber gazlı polis müdahalesine AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu tepki gösterdi, bakanlık cevap verdi: Çarpıtıyorsunuz

03.11.2019 23:33

Gaziantep'te basın açıklaması yapmak isteyen Furkan Vakfı üyelerine polis ekipleri biber gazlı ve joplu müdahalede bulunmuş, 20 kişi gözaltına alınmıştı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nden söz konusu olaylara ilişkin yapılan açıklamada, Furkan Vakfı'nın eylemleri için "dini istismar" tespitinde bulunuldu.

"POLİS HANGİ YETKİYLE 'DİNİ İSTİSMAR TESPİTİ YAPIYOR"

Karara, AK Parti'den istifa eden Mustafa Yeneroğlu tepki gösterdi. Yeneroğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nün basın açıklaması baştan aşağıya 90lardan hatırladığımız temel hakları hiçe sayan reddiyeci ve savunmacı bir refleks. Eskileri hatırlamak zorunda kalmak ne kadar acı..Polis hangi yetkiyle 'dini istismar' tespiti yapıyor, bunun hukukta dayanağı ne?" ifadelerini kullandı.

"AÇIKLAMAYI ÇARPITMAK GÖREVİNİZİN SORUMLULUĞUYLA BAĞDAŞMAZ"

Yeneroğlu'nun paylaşımı alıntılayan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce de, "Açıklamayı çarpıtmak görevinizin sorumluluğuyla bağdaşmaz. Kamu düzenini bozmaya çalışanlara arka çıkışınız öfkenizin ve kininizin yansımasıdır. Savcılık iddianamesinde yer alan ifadenin kullanıldığı açıklamayı eleştirmekte dahi kifayetsizsiniz." ifadelerini kullandı.

YENEROĞLU'NDAN İNCEYE YANIT

Yeneroğlu, İnce'nin paylaşımına şu sözlerle yanıt verdi:

"Kamu görevlisi olarak bir milletvekiline yönelik bu dil yakışıksızdır. Kem söz sahibine aittir. Seviyenize düşmem. Gün gelecek bu üslubunuzdan dolayı utanacaksınız! Bizi ayıran hukuk ve vicdandır. Öfke ve kin benim yolumdan geçmez, ama siz kurumsallaştırdınız maalesef!

Hukuk devletini tahrip eden bu zihniyettir maalesef. Hakaret ederek,üstenci dil kullanarak insanları susturacaklarını zannederler. Ülkenin iç güvenliğinden ve özellikle huzurundan sorumlulular bir milletvekili ile bu dille konuşursa,vatandaş ne yapsın! Sizi nezakete davet ediyorum!

Siz nerden nereye geldiniz, ben adınıza üzülüyorum. Sivil ve vicdan okulu mgv'den otoriter, güvenlikçi, savunmacı, vatandaşa tepeden bakan bir 28 Şubat zihniyeti. Kifayete gelince, size hukuk dersi verebilirim. Fakat sizde bu anlayış varken, polis ne yapsın? Yazıklar olsun!

Sizi istifaya davet ediyorum! Hiçbir memur halkın temsilcisi bir milletvekili ile bu dille konuşamaz, tehdit edemez! Yasal görevim aynı zamanda yürütmeyi denetimdir. Kolluk gücüne sahip makamınıza layık olmadığınızı gösterdiniz. Bu anlayışınız ülkeyi korku iklimine dönüştürdü."