Sokak ortasındaki vahşi cinayeti kameralar anbean kaydetti

İstanbul Beyoğlu'nda laf atma kavgasında bir kişi tornavidayla yaralanarak hayatını kaybetti. Kavgaya karışan 1'i kadın 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Tornavidalı kavga çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Tomtom Mahallesi'nde geçtiğimiz salı günü meydana geldi. İddialara göre Burhan I. (30) ve Damla B.(19) otoparka geldi, Otoparkta bulunan Emrah Ç., Damla B.'ye laf attı. Bunun üzerine Burhan I. ve Emrah Ç. arasında kavga çıktı.

ARKADAŞLARINDAN YARDIM İSTEDİ

Bu sırada kavgayı ayıramayan Damla B. telefonla arkadaşları Ercüment Ş. (41) ve Tayfur Ş.'yi (30) arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Ercüment Ş. ve Tayfur Ş. otoparktan sokağa taşan kavgaya girdi.

TORNAVİDAYI DEFALARCA SAPLADI

Kavga sırasında Ercüment Ş. yanında getirdiği tornavidayla Emrah Ç.'yi ağır bir şekilde yaraladı. Burhan I. da sokakta bulduğu parke taşını Emrah Ç.'ye attı. Daha sonra şüpheliler bir otomobile binerek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Emrah Ç. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaşanan kavga sırasında Ercüment Ş.'nin tornavidayı defalarca Emrah Ç.'ye saplaması, Burhan I.'nın da parke taşını atması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

4 KİŞİ AYNI GÜN GÖZALTINA ALINDI

Çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri Burhan I., Damla B., Ercüment Ş. ve Tayfur Ş. aynı gün Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan detaylı sorgulamasında Burhan I.'nın 'Uyuşturucu madde kullanma', 'Tehdit', 'Mala zarar verme' ve 'Kaçakçılık' suçlarından 4 kaydının bulunduğu, Ercüment Ş.'nin 'Hırsızlık', 'Dolandırıcılık', 'Mala zarar verme' suçlarından 4 kaydının bulunduğu, Tayfur Ş.'nin ise 'Uyuşturucu madde kullanma' suçundan 4 kaydının olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA