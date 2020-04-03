Koronavirüs şüphelisi işçi hastaneden kaçıp çalıştığı inşaata geldi
İstanbul Beyoğlu'nda koronavirüs şüphelisi olarak kaldırıldığı hastaneden kaçan işçi, çalıştığı inşaata geri döndü. Polis elipleri harekete geçerek bölgede gerekli önlemleri alırken, sağlık ekiplerini olay yerine gelmesi bekleniyor.
03.04.2020 17:09 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:24
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yeni tip koronovirüs salgınına yakalandığı şüphesi ile hastaneye kaldırıldığı iddia edilen bir işçi, çalıştığı inşaata geri geldi.
POLİS HAREKETE GEÇTİ
Bildirilmesi üzerine polis harekete geçerek bölgede önlem aldı. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi bekleniyor.
Kaynak: DHA