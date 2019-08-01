Gözü dönen kalabalık küçük çocuğu taciz eden sapığı dövüp bıçakladı
Beyoğlu'nda 10 yaşındaki erkek çocuğu taciz ettiği iddia edilen Suriye uyruklu bir kişi, çocuğun yakınları tarafından darp edilip bıçaklandı.
Beyoğlu'nda 10 yaşındaki erkek çocuğu taciz ettiği iddia edilen Suriye uyruklu bir kişi, çocuğun yakınları tarafından darp edilip bıçaklandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
10 YAŞINDAKİ ERKEK ÇOCUĞUNU TACİZ ETTİ
Olay, Camiikebir Mahallesi, Kasımpaşa Camii sokakta dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre Suriye uyruklu bir kişi, 10 yaşındaki erkek çocuğu taciz etti. Durumu öğrenen çocuğun yakınlarından oluşan bir grup, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen kişiyi aramaya başladı.
KOVALAYIP BIÇAKLADILAR
Sokakta Suriye uyruklu bu kişiye rastlayan çocuğun yakınları adamı önce kovaladı sonra da darp etmeye başladı. Yakınlarından biri de onu bıçakladı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ, TEDAVİYE ALINDI
Olayı gerçekleştiren kişiler kaçarken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada çevrede toplanan gruptan bazıları yaralının ambulansa da alınmamasını istedi. Yaralı ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde delil incelemesi yaptı.
Ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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Suriyeli kardeşim diyen al o zaman evinde besle klavye havası atmaCevap Yaz 12 2 Yayından Kaldır
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Yeter yeter yeter bu süryeliler yuzunden ne halara düştük yeter artık denizde rihat kalmadı sokaklarda serbest geezipte çoluk çocuğunuzu parklar artık yeter gönderin ülkelerine mehmetçik savaşacağız kendi ülkeleri için kendileri savaşsın yeter yeterCevap Yaz 10 2 Yayından Kaldır
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MEHÖETÇİK TÜRKİYE İÇİN SAVAŞIYOR BU KADAR CAHİL OLAMAZSINIZ HANİ KOYUN BİZDİK BÜYÜKBAŞ SIĞIRLARYayından Kaldır
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Bu meseleyi kaşiyip öküzün altında buzağı arayanlar hesabını vereceklerCevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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oglum sende defol git ozaman suriyelilerle. dikkat et ama kardeş kardeşi gurbette sever.Cevap Yaz 10 3 Yayından Kaldır
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suriyeliler bizim kardeşimizCevap Yaz 30 177 Yayından Kaldır
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kardeşin değil baban suriyeli5 1 Yayından Kaldır
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müftü dedecik hristiyanlara ne laf atiyon önce kendi gözündeki cöplügü gör sonra elaleminkini. .1 1 Yayından Kaldır
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Vatanını satanlardan itten post bunlardan dost olmaz çok sevdiysen beraber yaşa9 Yayından Kaldır
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koynuna al o zaman.13 Yayından Kaldır