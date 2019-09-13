2 İngiliz turist Beyoğlu'nda kaldıkları apart otelin odasında ölü bulundu!

13.09.2019 17:04

Beyoğlu'nda bir apart otelde kalan biri kadın iki İngiliz turist kaldıkları odada ölü bulundu. Olay Beyoğlu Kumbaracı yokuşunda bulunan bir apart otelde sabah saatlerinde gerçekleşti.

Biri kadın iki İngiliz turistin odalarından çıkmamalarından şüphelenen otel görevlileri odanın kapısını çaldı. Ses gelmeyince kapı açılarak içeriye girildi.

GÖREVLİLER DURUMU YETKİLİLERE BİLDİRDİ

Görevliler 2 kişinin hareketsiz şekilde yattıklarını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede hayatlarını iki turistin hayatını kaybettiğini belirledi.

TURİSTLERE OTOPSİ YAPILACAK

Vücutlarında herhangi kesik ve yara izlerine rastlanılamayan turistlerin cesetlerinin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Kaynak: DHA