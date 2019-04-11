Galata Kulesi'nin Terasından Aşağı Düşen Kadın Hayatını Kaybetti
Beyoğlu Galata Kulesi'nden bir kadın aşağıya düştü. İlk belirlemelere göre genç kadının intihar ettiği değerlendirilirken polisin olaya ilişkin incelemesi devam ediyor.
Galata Kulesi'nden düştüğü belirtilen bir kadın hayatını kaybetti. Olay, saat 17.30 sıralarında Galata Kulesi'nde meydana geldi.
GALATA KULESİ'NİN TERASINDAN AŞAĞI DÜŞTÜ
Edinilen bilgiye göre, Galata Kulesi'nin teras kısmına çıkan bir kadın henüz bilinmeyen bir nedenle yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri, yaptığı ilk incelemede kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis olay yerini şerit çekerek kapattı. Polisin incelemesi sürüyor.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (29)
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%90 ını peşkeş çekip restorant yapmışlar, etrafini dolanana kadar güneş battı ...Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Bende çıkmıştım çoğu yeri açık düşmeye müsait bir yer insanın başı dönüyor orta allah mekanin cennet olsunCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Istanbul polisi olay yerini kapatmak icin ne zaman cadir kullanmaya baslayacak acaba? Böylece seyirciler önlenebilirDünyanin her yerindeki uygulama bizde York. Malum trene bakmayi seven issiz gücsüz insanlarimiz bol!!!!!Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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Ben yüksege çıkamıyorum gözüm kararıyor.Cevap Yaz 5 6 Yayından Kaldır
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Allah korusun !!!! Bugun gitmek istemistim oraya !!!Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır