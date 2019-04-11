Galata Kulesi'nin Terasından Aşağı Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Galata Kulesi'nden düştüğü belirtilen bir kadın hayatını kaybetti. Olay, saat 17.30 sıralarında Galata Kulesi'nde meydana geldi.

GALATA KULESİ'NİN TERASINDAN AŞAĞI DÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, Galata Kulesi'nin teras kısmına çıkan bir kadın henüz bilinmeyen bir nedenle yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, yaptığı ilk incelemede kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis olay yerini şerit çekerek kapattı. Polisin incelemesi sürüyor.

Kaynak: İHA