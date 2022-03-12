İSTANBUL (DHA) - KAR yağışının etkili olduğu Beykoz beyaza büründü.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'un birçok noktasında olduğu gibi Beykoz'da da kar yağışı etkili oldu. Kavacık istikametinde ana arterlerin açık olduğu, ara yollarda ise bazı araçların yavaşlayarak ilerledikleri gözlendi. Ara sokaklar ve arabaların üzerleri ise karla kaplandı. Beykoz'da yaşayan Ahmet Karakoç, "Mart ayında Beykoz'da böyle kar görmedik. Bu karın tadını çıkarmak lazım. Trafik kurallarına uyalım, mümkünse sürücüler yola çıkmasın" diye konuştu. Musa Taşdemir, "Kar çok güzel gezmeye çıktık. Arabayla dışarı çıkmamak gerek" dedi.