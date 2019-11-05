Beyin damarları tıkanan Mehmet Ali Erbil, hastaneye kaldırıldı

05.11.2019 10:46

Kaçış Sendorumunun nüksetmesiyle 235 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra evine dönen Mehmet Ali Erbil, dün akşam yeniden hastaneye kaldırıldı. Ünlü şovmenin iki beyin damarının tıkandığı ortaya çıktı.

HASTANEYE SON ANDA YETİŞTİRİLDİ

Dün gece iki beyin damarı birden tıkanan Mehmet Ali Erbil'i yakınlarının son anda hastaneye yetiştirdi. Erbil'in sağlık durumu hakkında açıklama yapan Yeşim Erbil, "Beyninde kan akımı azaldığı için yeniden hastaneye kaldırıldı." dedi.

KALP SPAZMI GEÇİRMİŞTİ

Uzun süre yoğun bakımda tedavi gördükten sonra sağlık sorunları devam eden Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz hafta kalp spazmı geçirerek yoğun bakıma kaldırıldı. Abisinin sağlık durumu hakkında açıklama yapan Prof. Dr. Yeşim Erbil, "Abimin durumu iyi endişelenecek bir şey yok. Bir kalp spazmı geçirdi. Bu tip durumlarda hasta yoğun bakımda tutulur. Bu nedenle yoğun bakımda. Şu an klinik durumu iyi çok şükür." demişti.