Beyazıt Öztürk'ten O Ses Türkiye'ye gelen bloklama sistemine ilginç yorum: Ahlaki sistemimi yıktı

07.10.2019 07:24

TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı O Ses Türkiye dün akşam yeni sezon ikinci bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Eğlenceli anların yaşandığı yarışmaya jüri üyesi Beyazıt Öztürk'ün bloklama sistemiyle alakalı yaptığı yorum damga vurdu.

SEDA SAYAN, BEYAZ'A SERT ÇIKTI

Acun Ilıcalı'nın sunduğu, Murat Boz, Beyazıt Öztürk, Hadise ve Seda Sayan'ın jüri üyeliklerini yaptığı O Ses Türkiye'ye bu sene sürpriz bir şekilde getirilen jüri bloklama butonu renkli anların yaşanmasına neden oldu. Sahneye çıkarak performansını sergileyen bir yarışmacı, Seda Sayan ve Hadise'yi döndürdü. Yarışmacıyı kendi takımına almak isteyen Seda Sayan, "İlk ben döndüm" diyerek yarışmacıyı ikna etmeye çalıştı. Devreye giren Beyazıt Öztürk, "Hadise önce döndü" deyince sinirlenen Seda Sayan "Sana ne" diyerek herkesi güldürdü.

"BLOKLAMA AHLAKİ SİSTEMİMİ YIKTI"

Sayan'ın çıkışı ardından konuşan Beyazıt Öztürk, "Bir gün bunun benim başıma geleceğini biliyor olmam lazımdı. Bu bloklar programa dahil oldu, benim bütün ahlaki sistemim yıkıldı. Şu andan itibaren kimseyi tanımam." dedi.

JÜRİ BLOKLAMA BUTONU NEDİR?

O Ses Türkiye'nin yeni sezonunda jüri üyeleri bir yarışmacıya dönmesini istemedikleri diğer jüri üyelerini bloklayabilecek. Bloklanan jüri üyesi yarışmacıyı takımına alamayacak. Öte yandan bir kişiyi bloklayan jüri üyesi başka bir jüri üyesi tarafından da bloklanamayacak.